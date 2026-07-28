BRISA cierra su edición más emocional y multitudinaria

BRISA Festival ha bajado el telón de su sexta edición afianzándose como una de las grandes citas musicales del verano. Durante tres intensas jornadas, el Dique de Levante del Puerto de Málaga volvió a convertirse en punto de encuentro para más de 25.000 personas que disfrutaron de un cartel de primer nivel y un ambiente excepcional que volvió a demostrar el enorme arraigo del festival en la ciudad.

La edición de 2026 ha destacado por la calidad y diversidad de una programación capaz de reunir a grandes nombres de la música nacional e internacional junto a algunas de las propuestas emergentes con mayor proyección del panorama actual. Pop, rock, indie, electrónica, folk y música urbana convivieron en una programación que hizo vibrar a un público de todas las edades.

El festival arrancó con una primera jornada cargada de buenas sensaciones en la que David Otero y Barry B inauguraron el escenario principal antes de uno de los momentos más especiales de toda la edición: la despedida de Love of Lesbian de los escenarios malagueños.

La banda liderada por Santi Balmes ofreció su último concierto en Málaga capital en un ambiente lleno de simbolismo y emotividad que quedará para siempre en la memoria del festival. El broche de la jornada lo puso el vibrante DJ Set de Hot Chip, mientras el escenario dedicado al talento emergente volvió a confirmar la apuesta de BRISA por las nuevas generaciones de artistas.

La segunda jornada elevó todavía más la intensidad con un recinto completamente lleno y actuaciones memorables de Merino, Samuraï, Soleá Morente, León Benavente, Sarria y Siloé. Pero fue Amaia quien protagonizó uno de los directos más multitudinarios y celebrados de todo el festival, firmando un concierto de enorme sensibilidad que conectó de manera inmediata con su público.

El sábado puso la guinda perfecta a una edición extraordinaria con una jornada de marcado carácter intergeneracional. Sienna abrió la tarde con un concierto elegante y emotivo antes de que Ángel Stanich desplegara todo su magnetismo sobre el escenario. La actuación más profundamente malagueña la protagonizó la panda de verdiales Raíces de los Moras con su doble irrupción en la pista principal. Se pasó del indie y el rock más alternativo al folclore más arraigado de nuestra tierra amenizando con su ancestral música y sus bailes el descanso entre conciertos.

La nostalgia asaltó después el Puerto de Málaga con el esperado regreso de Pignoise, mientras M-Clan celebró junto al público malagueño tres décadas de rock con un repertorio repleto de clásicos. La energía arrolladora de La M.O.D.A. convirtió el recinto en una auténtica fiesta colectiva y OBK culminó la edición conmemorando sus 35 años de trayectoria con un espectáculo que hizo bailar a varias generaciones de seguidores.

Más allá de los grandes nombres del cartel, BRISA Festival volvió a reafirmar su compromiso con el talento emergente gracias a una programación específica repartida entre el Escenario Málaga y el MINI Stage, donde cerca de una treintena de artistas ofrecieron una magnífica muestra del excelente momento creativo que vive la escena emergente local.

La respuesta del público durante los tres días volvió a superar todas las expectativas, consolidando al festival como uno de los acontecimientos culturales más importantes del verano en Andalucía. La excelente acogida de esta sexta edición confirma la madurez de un proyecto que ha sabido crecer manteniendo intacta su personalidad, combinando grandes artistas, nuevos talentos, compromiso social y una experiencia cultural única frente al Mediterráneo.

Brisa reforzó su compromiso con la cultura inclusiva y presentó el mayor plan de accesibilidad desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga. Gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", y al trabajo especializado de la Fundación Music For All, la edición de 2026 dio un paso decisivo para convertirse en un festival plenamente accesible.

Con esta edición, BRISA no solo cierra tres días de música inolvidables, sino que reafirma definitivamente su posición entre los festivales de referencia del panorama nacional, dejando el listón muy alto y mirando ya hacia una séptima edición llamada a seguir poniendo la banda sonora al verano en Málaga.