Benalauría da visibilidad a la discapacidad en el medio rural

Durante la mañana de ayer Benalauría acogió el I Encuentro de Familias y Asociaciones que conviven con la Discapacidad en el Medio Rural, una actividad que se desarrolló con éxito de participación en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró el pasado 3 de diciembre.

Esta iniciativa tuvo lugar en la plaza Teniente Viñas del municipio con un programa de actividades que comenzó con la presentación del encuentro por parte de Alicia González, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benalauría. Durante la jornada estuvieron a disposición de los ciudadanos distintos stands de las asociaciones que participaron en la propuesta: ONCE, CDR Montaña y Desarrollo, Down Ronda, Iruá, Centro Especial de Empleo, Aopa Ronda y CISM (Centro Integral de personas Sordas de Málaga).

También se realizó una mesa - debate en la que participaron familias residentes en áreas rurales con la intención de dar a conocer más a fondo cómo viven la discapacidad. A continuación tuvo lugar otra mesa – debate, en este caso de profesionales que trabajan en el territorio día a día para mejorar la situación de las personas con discapacidad. De ambas mesas se sacaron conclusiones de cara a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en el medio rural. Además, durante la mañana se pusieron en marcha una serie de actividades para que los niños y niñas del municipio y de las familias que acudieron tomasen conciencia en asuntos relacionados con la discapacidad.

Alicia González, teniente de alcalde de Benalauría, indicó que “el encuentro ha sido una magnífica oportunidad que nos ha permitido compartir experiencias, información y conocimientos con entidades y familias”. Por su parte, María Aranda, representante de Universidad Rural Paulo Freire – CDR Montaña y Desarrollo – Serranía de Ronda, explicó que “los principales objetivos que se han perseguido con la puesta en marcha de esta jornada han sido naturalizar la diferencia y hacerla visible, crear redes de apoyo, establecer espacios de encuentro e incidir en la inclusión social. Vamos a seguir luchando y defendiendo los derechos de todos y todas, especialmente de aquellos que no pueden alzar la voz”.