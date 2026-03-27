El Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Roviralta y Madre Coraje apoyan a 230 personas en Perú frente a lluvias y deslizamientos de tierra

El Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Roviralta se han sumado a Madre Coraje en el apoyo a 230 personas de una pequeña comunidad rural peruana seriamente afectadas por lluvias intensas, granizo y deslizamientos de tierra. Estos fenómenos atmosféricos extremos, íntimamente relacionados con el cambio climático, propiciaron la puesta en marcha del proyecto ‘Miradas de futuro: Fortaleciendo la Resiliencia de Layme ante el Cambio Climático: Una Mirada con Perspectiva de Género’ con el que Madre Coraje, de la mano de Cáritas Abancay, ha apoyado entre octubre de 2025 y marzo de 2026 a Layme, esta pequeña comunidad del distrito de Tapairihua (región de Apurímac) en la que viven 131 mujeres y 99 hombres.

“El proyecto también ha apoyado directamente a las familias en su día a día. Se han impulsado cultivos mediante la entrega de semillas y materiales, y se ha comprobado su puesta en marcha en el terreno. Asimismo, 58 familias han recibido mantas y ropa de abrigo para protegerse de las bajas temperaturas”, explica Pamela Quispe, Coordinadora de Acción Humanitaria de Madre Coraje en Perú.

“Uno de los avances más importantes de este proyecto ha sido la creación de una Brigada Comunitaria de Gestión de Riesgos, formada por 7 personas de la propia comunidad, cuyo fin es estar preparados para actuar antes, durante y después de una emergencia”, añade Quispe.

Además, se ha puesto en marcha un programa de formación en gestión de riesgos con enfoque de género, con varios talleres prácticos en los que la población ha aprendido a identificar peligros, analizar qué zonas son más vulnerables y organizarse mejor ante posibles desastres. Como resultado, la comunidad ha elaborado su propio plan de actuación.

Desde Fundación Madre Coraje destacan que lo más importante va más allá de la ayuda material: “Lo que queda es una comunidad más unida, que se organiza mejor y que tiene más herramientas para salir adelante”, concluye.