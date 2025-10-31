La UMA celebra su 30ª Gala del Deporte

La Universidad de Málaga celebró ayer su fiesta del deporte, con una gala especial en la que se reconoció la labor y los méritos de atletas y equipos, por su contribución al desarrollo de la actividad física en la provincia y por su entrega, sacrificio, talento y defensa de los valores del deporte universitario.

La Gala de 2025 coincidía este año con el 30 aniversario del Complejo Deportivo Universitario. La ceremonia concentró a una selección de los deportistas que han participado en las competiciones que se celebran a lo largo del año en Málaga, Andalucía, España e incluso Europa, dado el palmarés de alguno de los premiados.

También acudieron deportistas que han triunfado en sus especialidades y que fueron alumnos de la Universidad de Málaga, como por ejemplo el baloncestista del Unicaja y de la selección española, Alberto Díaz; Borja Vivas, lanzador de peso, y Alhambra Nievas, árbitra internacional de rugby.

Son tres exponentes de las personas que recibieron anoche su galardón, a las que se unieron responsables de los equipos de gobierno de la UMA de los últimos 30 años.

Finalmente, fueron distinguidos los deportistas que participaron y obtuvieron medalla en las competiciones universitarias de Andalucía, España y Europa, así como los que formaron parte de las distintas competiciones del Trofeo Rector.

Primeros premios

El pasado lunes, la Universidad de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos entregaron los Premios de Microrrelatos Deportivos, una primera edición que nace para fomentar la creatividad comunicativa y la pasión por el deporte entre profesionales del periodismo y estudiantes universitarios.

En cuanto a los galardonados, la distinción de bronce dotada de 200 euros recayó en José Luis Malo, por su texto ‘En mis guantes’. El segundo premio, con un valor económico de 300 euros, fue para Andrea Martín, por su audio ’90 minutos equivalen a una vida’ y el microrrelato de oro, dotado con 500 euros, lo ganó Pedro Luis Alonso con una pieza audiovisual titulada ‘El gol que le devolvió la vida’.

Además de estos tres premios, y debido a la alta calidad de las obras presentadas y a la intensa deliberación que llevó a cabo el jurado -conformado por Bella Palomo, María Jesús Fernández, Daniel Guerrero, Berni Rodríguez y Juan Antonio Morgado (periodista deportivo)- se concedió una mención especial a ‘Ruido’, una pieza sonora de Bruno Molina.