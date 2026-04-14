Rincón de la Victoria reconoce con el Boquerón de Plata a los hermanos Reyes

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado este lunes 13 de abril la Gala del Boquerón Victoriano en Madrid, un evento que tuvo que ser aplazado desde su fecha inicial en enero debido al luto nacional decretado tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La gala, que reunió a representantes del tejido deportivo y gastronómico de la capital, así como a medios de comunicación especializados, sirvió para reconocer con el Boquerón de Plata a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, ex jugadores profesionales de baloncesto, por su vinculación con el municipio de Rincón de la Victoria.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, fue el encargado de entregarles el galardón junto alcalde edil de Turismo, Antonio José Martín. Felipe Reyes, con una destacada trayectoria en el Real Madrid Baloncesto donde conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, y su hermano Alfonso Reyes, también jugador profesional, han mantenido a lo largo de los años un estrecho vínculo con Rincón de la Victoria, municipio que reconoce así su trayectoria deportiva y su cercanía con el destino.

Felipe Reyes es uno de los grandes referentes del baloncesto español y leyenda del Real Madrid, del que es el jugador con más partidos oficiales disputados. Pieza clave de la llamada "Edad de Oro" de la Selección Española, Felipe Reyes fue campeón del Mundo en 2006, doble campeón de Europa y ganador de múltiples títulos de la Liga ACB y la Euroliga. Tras su retirada, ejerce como embajador institucional del Real Madrid, vinculado a proyectos sociales y formativos. Por su parte, Alfonso Reyes cuenta con una sólida carrera de 18 temporadas en la élite del baloncesto español, destacando en clubes como Estudiantes, Unicaja, Real Madrid y Breogán. Disputó 140 partidos con la Selección Españolay fue medallista en tres EuroBasket. Tras su retirada deportiva, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) desde 2014, liderando la defensa de los derechos de los jugadores.

Felipe y Alfonso se han convertido en caras reconocidas en el día a día del verano rinconero, integrándose de forma natural en la vida cotidiana del municipio. Como auténticos precursores en el disfrute de la oferta turística local, los hermanos Reyes han sido fieles a los atractivos que definen a Rincón de la Victoria: sol y playa, gastronomía y comercio local. Su presencia habitual en restaurantes, chiringuitos y establecimientos del municipio los ha convertido en embajadores naturales de la marca "Rincón de la Victoria, Lleno de Vida", contribuyendo a la promoción del destino de manera orgánica y cercana.

Los hermanos Reyes encarnan el perfil del visitante que encuentra en Rincón de la Victoria ese equilibrio perfecto entre tranquilidad, clima privilegiado, oferta gastronómica de calidad y cercanía con la capital malagueña. Su elección del municipio como lugar habitual de residencia estival es, en sí misma, un reconocimiento a los valores que ofrece el destino.