Paulino: "Málaga es una ciudad de fútbol y la gente exige lo que da"

El extremo malaguistra no ha dudado en reconocer el modo en que el equipo y el club acoge a los jóvenes que suben de la cantera para incorporarlos al grupo, confirmando además que "quedan fichajes por llegar".

Creo que va a ser un buen año

Sobre su relación con José Alberto López afirma que "el míster nos enseña como quiere que juguemos. Soy optimista, creo que va a ser un buen año".

La Paulinha

Paulino ha dado a conocer también un regate que ha utilizado por donde ha pasado, 'la Paulinha', en la que pisa el balón y hace un regate rápido, "es una tontería -ríe- pero a mi me gusta ser vertical, encarar... En el equipo todos somos jugadores de mucho fútbol, combinativos, jugar y evitar las pérdidas. Me han llamado la atención Escassi, Jozabed, Jairo o Brandon".

Pau, Paulino

Un momento distendido de la entrevista ha sido en el que le hemos recordado el tema que Francis Rumbamor le ha dedicado, "no sabía nada, no soy asiduo a Twitter y empezaron a llegarme muchísimas notificaciones. En el vestuario nos reímos unos con otros y nos vacilamos sobre quién tiene tema dedicado y quién no. La verdad es que, a pesar de no conocermos de mucho, hay muy buen ambiente en el vestuario".

Dani Pacheco

"A Dani le pregunté por Málaga y todo fueron buenas palabras hacia el club. La verdad es que no tuvo la continuidad que necesitaba y las lesiones le perjudicaron. Esperaba poder conseguir otro ascenso en casa y todo se torció". Cuestionado por la exigencia de la afición respecto a los jugadores confirma "Málaga es una ciudad de fútbol y la gente exige lo que da. Pasa como en Santander -de donde es él- que, aunque ahora estemos en categorías bajas es una ciudad donde se respira fútbol".

