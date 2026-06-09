OFICIAL: Ibon Navarro deja de ser entrenador de Unicaja

La historia del Unicaja vive el cierre de un capítulo importantísimo, el técnico Ibon Navarro ha ejercitado la cláusula de salida prevista en el contrato que le vinculaba hasta la próxima temporada, por lo que se marcha de la entidad.

Navarro llegó al Unicaja en febrero de 2022, completando media temporada tras la que se apostó por él como conductor de un nuevo proyecto 2022-23 en el que se afrontó una profunda remodelación de la plantilla. Fue un trabajo que puso las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia e inicio de un ciclo en el que se consiguieron 7 títulos: 2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Copas FIBA Intercontinental y 1a Supercopa ACB.

A partir de esa temporada, el Unicaja no faltó a su cita con la Copa del Rey ni con la Final Four de la BCL, y disputó 3 semifinales seguidas de los Playoff de la Liga Endesa. La única decepción de este ciclo fue la vivida esta temporada al quedar en novena posición de la Liga Endesa y no poder participar en las eliminatorias por el título liguero, un resultado que no debe empañar nada de lo conseguido con Ibon Navarro al frente de nuestro banquillo.

De hecho, Navarro aparte de con los títulos que cuelgan del techo del Carpena para siempre, se va de Málaga con un récord en Liga Endesa. En la temporada 2023-24, el Unicaja fue campeón de la Fase Regular de la ACB, siendo además el mejor ataque y la mejor de defensa de la competición, algo que no ha hecho nunca un equipo bajo el formato actual de liga regular única (1994-95).

En cuanto a las estadísticas como entrenador de nuestro Club, Ibon Navarro se marcha como el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja, 180 partidos ganados en 261 encuentros dirigidos. Estos números le posicionan además como el entrenador con mejor porcentaje, habiendo ganado el 68,97% de los partidos que ha dirigido.

Este es el emotivo vídeo de despedida que le ha dedicado el club: