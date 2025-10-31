EL DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE EN TORREMOLINOS

Nace la I Carrera Solidaria No más suicidios con 1.000 inscritos

Conocemos los detalles con Teresa González, una de las organizadoras

Redacción

Málaga |

Conocemos más detalles de la I Carrera Solidaria “No + Suicidios”, una iniciativa impulsada por la Asociación Alhelí con la colaboración principal del Ayuntamiento de Torremolinos. La prueba, que se celebra este domingo 2 de noviembre en el paseo marítimo de Los Álamos (Torremolinos, Málaga), busca dar visibilidad a la importancia de cuidar la salud mental y promover la prevención del suicidio mediante la fuerza del deporte y la unión ciudadana.

En la Brújula de Radioestadio Málaga hemos hablado con Teresa González, coordinadora de la carrera, quien nos cuenta que la cita “nace del compromiso por visibilizar una realidad que todavía se vive en silencio y que necesita del apoyo de toda la sociedad”.

