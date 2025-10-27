Más de 1.500 corredores reivindican en Málaga la libertad de prensa

Mil quinientos corredores han tomado este domingo las calles y plazas más emblemáticas del centro histórico de Málaga para reivindicar un año más la libertad de prensa. Alejandro Cañas del Palacio, del Club Atletismo Málaga, y Belén Infantes Rojas, del Club Guadalhorce Álora han sido los ganadores, por segundo año consecutivo, de la Carrera de la Prensa que organiza la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), con un tiempo récord de 21 minutos y 58 segundos y 24 minutos y 43 segundos, respectivamente, después de un recorrido de 7 kilómetros en un ambiente festivo que arrancaba del estadio La Rosaleda a las 09.00 horas.

Los corredores han estado acompañados en la salida por el padrino de esta octava edición de la prueba, el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’ y la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, que ha recordado la importancia de un periodismo libre y de calidad que garantice el derecho a una información veraz de todos los ciudadanos. También han acompañado a los corredores Juan Rosas, vicepresidente y diputado delegado de deportes de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Víctor Carrasco, del Departamento de Marketing de El Corte Inglés, y Patricio Fuentes, director de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo de Málaga), a la que se destinará la recaudación de la Marcha Solidaria. Daniel Pérez, director del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y ganador de la Carrera de la Prensa en dos ediciones, ha corrido hoy con el dorsal simbólico número 1 como muestra de apoyo a la prueba deportiva.

El buen tiempo, con una fina lluvia en la primera parte de la mañana, ha acompañado a los participantes de la Carrera de la Prensa, que ha recibido una avalancha de inscripciones en los últimos días, batiendo su propio récord de participación y llegando a los 1.500 inscritos. La carrera ha sido retransmitida íntegramente en directo por Canal Málaga y ha incorporado, por cuarto año consecutivo, la Marcha Solidaria de la Prensa de tan solo 2 kilómetros, que se sumó al pelotón de la carrera en la plaza de la Victoria a las 09.23 horas, y en la que han participado 290 corredores de todas las edades. De ellos más de 111 son niños y niñas menores de 15 años. Los menores ganadores de la IV Marcha Solidaria por tramo de edad han sido, por orden de llegada a la meta: Julio de la Fuente Gallardo y Olympia Fernández Barrionuevo (6-8 años), Fabián Gómez Terrón y Alma Priscila Carmona Alcántara (9-12 años), y Rafael Merino Caparrós y Daniela Cisneros Llamas (13-15 años).

La meta situada en la avenida de Cervantes, frente al Ayuntamiento de Málaga, acogió la entrega de 18 medallas por parte de autoridades y colaboradores del evento. En la categoría Periodistas, los dos primeros en llegar a la meta han sido los compañeros, habituales del medallero, Juan Antonio Navarro Arias, con un tiempo de 24 minutos y 15 segundos, y Teresa Velasco Castillo con 26 minutos y 23 segundos, tercera también en la categoría Absoluta. Los dos han batido su marca de años anteriores. En esta edición se han inscrito un total de 60 periodistas malagueños, aunque han sido muchos más los que han colaborado en la organización y difusión del evento deportivo, en el que participan medio centenar de comunicación de Málaga y su provincia.

CLASIFICACIÓN

Alejandro Cañas del Palacio (21’ 58”) del Club Atletismo Málaga se ha alzado por segundo año consecutivo con la victoria, seguido de Sergio García Moreno, del mismo club (22’ 25”), también habitual del medallero. El tercero en llegar a la meta ha sido Reda Dira (23’ 24”), del Club Atletismo Cártama.

En la categoría Absoluta Femenina las ganadoras indiscutibles de la VIII Carrera de la Prensa han sido las hermanas Infantes Rojas, ambas del Club Guadalhorce Álora. Belén ha sido la primera en llegar, con un tiempo de 24 minutos y 43 segundos, seguida de cerca de su hermana Eva (25’ 47”). La tercera ha sido la periodista Teresa Velasco, del Club Vélez Clínicas Rincón, una habitual también en el podio de la Carrera de la Prensa.

En la categoría Periodistas han recibido medalla los compañeros Juan Antonio Navarro Arias (Club Guadalhorce Álora), y Teresa Velasco (Clínicas Rincón), primero masculino y primera femenina con 24 minutos y 15 segundos, y 26 minutos y 23 segundos, respectivamente, ambos ganadores en varias ediciones anteriores. En segundo lugar, Daniel Núñez Zapater (26’ 20”) y Cristina López Gutiérrez (32’ 31”), que quedaron primeros el año pasado. En tercer lugar, han llegado Francisco Domínguez J. Moreno (27’ 52”) y Aurora Cestino Rodríguez (37’ 32”).

Este año los 111 niñas y niños inscritos que han llegado los primeros a la meta han recibido medalla, por tramo de edad. Los menores que han ganado la IV Marcha Solidaria de la Prensa han sido Julio de la Fuente Gallardo y Olympia Fernández Barrionuevo (6-8 años), Fabián Gómez Terrón y Alma Priscila Carmona Alcántara (9-12 años) y Rafael Merino Caparrós y Daniela Cisneros Llamas (13-15 años).