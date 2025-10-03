Llega una nueva edición del Trofeo Rector

Arranca un año más el Trofeo Rector, que en este curso universitario 25/26 llega a su 53 edición. Estas disciplinas deportivas, fútbol 7, bádminton, baloncesto, voley y voley playa, tenis y pádel, cuentan con competición en este Trofeo que se desarrolla desde octubre hasta mayo, y que pueden participar los miembros de la comunidad universitaria.

Las inscripciones en Competiciones Internas se realizan a través de Cronosweb, pero previo a la inscripción, es indispensable abonar la Tarjeta Deportiva. Ya se puede consultar el Calendario de Competiciones internas 25-26, fechas de inscripción y competición.

En la línea de meta

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga lanzan la primera edición del Concurso de Microrrelatos Deportivos En la línea de meta, una iniciativa conjunta que busca fomentar la creatividad comunicativa y la pasión por el deporte entre profesionales del periodismo y estudiantes universitarios.

El certamen contempla la posibilidad de presentar microrrelatos en formato textual, sonoro y audiovisual y está dirigido tanto a asociados de la APDM como a estudiantes de Grado y Posgrado matriculados en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Los participantes deberán capturar, en un máximo de 200 palabras o 90 segundos, la esencia del deporte en cualquiera de sus manifestaciones: desde gestas históricas o experiencias personales, hasta relatos de superación, valores compartidos o emociones vinculadas al deporte.

Se otorgarán tres premios económicos:

- Microrrelato de Oro: 500 euros

- Microrrelato de Plata: 300 euros

- Microrrelato de Bronce: 200 euros.

El plazo para enviar las propuestas está abierto desde el 11 de septiembre y el 8 de octubre de 2025. Aquí el formulario para la inscripción.