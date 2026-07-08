Italia, Lituania y República Checa, los primeros viajes de Unicaja en Europa

Este mediodía ha tenido lugar el sorteo de la fase de grupos de la BCL, en el que Unicaja ha quedado encuadrado en el Grupo E de la Fase Regular junto al Pallacanestro Reggiana (Italia), el BC Juventus Utena (Lituania) y el BK KVIS Pardubice (República Checa).

El Pallacanestro Reggiana, sexto de la liga italiana, es un viejo conocido al que los malagueños ya se han enfrentado anteriormente en seis ocasiones, con cuatro victorias y dos derrotas. Sin embargo, los dos últimos encuentros tuvieron lugar en los cuartos de final de la BCL 2025, que fueron la antesala de la Final Four de Atenas en la que el Unicaja conquistaría su segundo título de la competición.

Por otra parte, tanto el Juventus Utena (subcampeón de Lituania) como el BK KVIS Pardubice (subcampeón de la República Checa) son rivales inéditos hasta la fecha, siendo los lituanos el cuarto conjunto del país báltico al que se enfrentan los malagueños, mientras que será la primera vez que el equipo se mida a un conjunto checo en toda su historia.

Además de Unicaja, de la Liga Endesa compiten en la BCL 26/27 Bilbao Basket, Juventud de Badalona, UCAM Murcia y Río Breogán, este último desde la previa.

Ocho grupos de cuatro, 32 equipos buscando levantar el título. Los primeros de grupo pasarán directos a cuartos de final, mientras que los segundos y los terceros se enfrentarán de forma cruzada en unos play in al mejor de tres.