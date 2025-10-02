Alberto Díaz, de Unicaja: "Estamos bien pero nos queda margen de mejora"

El sábado arranca la temporada en la Liga Endesa para el Unicaja, lo hace en el Martín Carpena frente a Bilbao Basket. Con la Intercontinental lograda en Singapur, y tras la disputa de la Supercopa en casa donde cayó en semifinales frente a Valencia Basket, el Unicaja afronta el inicio de un nuevo curso, con el principal objetivo de encajar a los fichajes.

"Nos estamos parando mucho en los detalles. Este año cuesta un poco más porque hace tres años empezamos de nuevo. Sin manías y sin costumbres. Era una plantilla virgen. Ahora hay una serie de conceptos y jugadores ya hechos, y hay que tener paciencia para los nuevos porque no es fácil entrar a un bloque ya hecho y construido. Tenemos bastante que mejorar", mencionaba Alberto Díaz.

Por su parte Nihad Djedovic comentaba que tienen "un listón muy alto y hay expectativas muy altas. Queremos estar con los mejores. En el trabajo diario, si ganamos los partidos, todo va a ser más fácil. Ya tenemos un éxito con la Intercontinental. Tenemos que trabajar, pero estamos en buen camino".

Y el fichaje Chris Duarte mencionó: "Me siento bien en este proceso de adaptarme a mi nuevo equipo. Me estoy divirtiendo mucho y aprendiendo mucho de mis nuevos compañeros".