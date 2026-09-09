La voz de Gaza: el Festival de Cine Francés de Málaga expondrá las fotografías de Fatma Hassona por primera vez en España

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa de Málaga, presenta por primera vez en España las fotografías de la fotoperiodista independiente palestina Fatma Hassona. Realizada en colaboración con la directora de cine franco-iraní Sepideh Farsi, la muestra La voz de Gaza reúne más de 50 imágenes con las que la fotógrafa asesinada por el Ejército israelí, documentó y mostró al mundo la realidad que sufre la población de Gaza, en Palestina. Se inaugurará el próximo miércoles 14 de octubre a las 20.00 horas en la sala de exposiciones del espacio francófono, en C/ Canales, 11.

Farsi es una de las primeras invitadas que el festival anuncia para trigésimo-segunda edición, y presentará al público malagueño su documental franco-iraní Put Your Soul on Your Hand and Walk (2025), en el que compartía una serie de conversaciones a través de videollamadas con Hassona. La proyección tendrá lugar un día antes, el martes 13 de octubre a las 19.00 horas, en el Teatro Cánovas. Irá seguido de un encuentro con la directora que con más de 20 películas atravesadas por la relación entre imagen, memoria y resistencia es activista desde sus comienzos, y cuya obra ha recibido numerosos premios y menciones internacionales.

En el film, Fatma Hassona narraba la brutalidad a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza y muestra a Farsi las fotografías que va tomando. El documental fue seleccionado por ACID (Asociación para la Difusión del Cine Independiente) para el Festival de Cannes de 2025, que, tras el asesinato de la fotógrafa y diez de sus familiares, expresó entonces su «profunda tristeza» y señaló que la proyección del film constituiría también una forma de honrar su memoria.

«Hay pocas disciplinas artísticas que potencien el poder de la cultura como lo hacen el cine y la imagen», señalan desde el festival en relación con esta exposición. A través de esta muestra, el 32FCFM tiene como objetivo profundizar en la relación entre el cine y otras artes, «una relación que se manifiesta cada vez más a través de alegatos de memoria histórica, justicia social y en la necesidad de mirar de frente algunas de las realidades más urgentes de nuestro tiempo», relatan desde el certamen.

«Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni ser un número en una lista. Quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que permanezca con el tiempo», declaraba Fatma en 2024 en sus redes sociales. La fotoperiodista independiente se ha convertido en estos años en una figura cultural cuya obra ha convertido la resistencia en una forma de testimonio y cuyo último deseo fue que el mundo escuchara su voz.

Ambas actividades se celebrarán unos días antes de que comience el programa del 32 Festival de Cine Francés de Málaga, que del 16 al 23 de octubre proyectará en diversos espacios culturales de la ciudad de Málaga multitud de preestrenos francófonos de forma exclusiva a través de sus distintas secciones.

En unos días, el certamen anunciará su programa al completo en festivalfrancesmalaga.es y en sus redes sociales.

Put Your Soul on Your Hand and Walk: una conversación entre París y Gaza

La proyección de Put Your Soul on Your Hand and Walk se realizará el 13 de octubre de 2026 a las 19.00 horas en el Teatro Cánovas de Málaga con entrada libre hasta completar aforo. La película constituye un testimonio excepcional de la vida en Gaza durante la guerra y del trabajo de Hassona como fotógrafa y cronista desde el interior de la Franja. A través de sus encuentros virtuales, Farsi acompaña a Fatma mientras esta comparte sus fotografías, habla de su vida cotidiana y relata la realidad de una población sometida a la violencia, el desplazamiento y la destrucción.

Farsi intentó inicialmente entrar en Gaza para filmar la guerra, pero las circunstancias se lo impidieron. En abril de 2024 entró en contacto con Fatma Hassona y fue a partir de entonces comenzaron una serie de videollamadas que Farsi grabó durante aproximadamente un año. El resultado es este documental que inicialmente iba a ser un retrato de la vida cotidiana de Hassona y que, tras su asesinato el 16 de abril de 2025, se transformó inevitablemente también en un testamento póstumo.

El 15 de abril de 2025, un día antes de la muerte de Hassona, ACID anunció la selección de la película para Cannes. En la inauguración del festival galo en 2025, la presidenta del jurado y reconocida actriz francesa Juliette Binoche recordó a los presentes que Fatma debía haber estado allí presente esa noche, y afirmando que «el arte perdura. Es un poderoso testimonio de nuestras vidas y nuestros sueños; y nosotros, el público, lo acogemos con los brazos abiertos».

La película ha recibido, entre otros reconocimientos, el Gold Hugo al Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Chicago, el Golden Athena al Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Atenas, el Golden Apricot del Festival Internacional de Cine de Ereván, el Premio del Público del Festival du Nouveau Cinéma de Montreal, el Cinema for Humanity Audience Award de El Gouna, el Freedom of Expression Award del National Board of Review, el premio al Mejor Documental de los Asia Pacific Screen Awards y los premios al Mejor Documental de los Lumières y del Festival Internacional de Cine de Panamá. Además, este año, Fatma Hassona fue reconocida póstumamente como una de las Unforgettables de Cinema Eye Honors por su participación en la película.

Tras la proyección en Málaga, Sepideh Farsi mantendrá un encuentro con el público, en el que hablará sobre el proceso de creación de la película, su relación con Fatma Hassona y las circunstancias que rodearon la realización y posterior presentación del documental.

Las fotografías de Fatma Hassona, por primera vez en España

Al día siguiente de la proyección del documental, el 14 de octubre de 2026, la Alianza Francesa de Málaga inaugurará la exposición dedicada a Fatma Hassona, La voz de Gaza. La apertura tendrá lugar a las 20.00 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La muestra reúne más de 50 fotografías realizadas por Hassona en un periodo de dieciocho meses, comprendidos entre octubre de 2023 y abril de 2025. La iniciativa presenta una mirada desde el interior de Gaza a la vida cotidiana de su población durante la guerra. Estas imágenes, que componen parte de lo que la artista llamó A City of Ghosts (Una ciudad fantasma), documentan el día a día de la masacre y la violencia vivida en la ciudad palestina, pero también los vínculos familiares, la vida cotidiana, la resistencia y la capacidad de una comunidad para continuar existiendo y creando en circunstancias extremas.

32 años de cine francófono en Málaga

La Alianza Francesa de Málaga anunció recientemente la trigésimo segunda edición del Festival de Cine Francés de Málaga. Con una media de 15.000 espectadores en sus últimas ediciones, el certamen celebrará del 16 al 23 de octubre de 2026 una semana dedicada a presentar preestrenos exclusivos del cine francófono en la ciudad de Málaga. El evento cultural, uno de los festivales francófonos más importantes de nuestro país, cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia.