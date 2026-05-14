Vithas refuerza su apoyo al deporte dando nombre al equipo ‘Vithas Urbania’, que compite con éxito en las principales regatas

Vithas refuerza su compromiso con el deporte dando nombre al barco ‘Vithas Urbania’, que compite con éxito en algunas de las principales regatas de vela nacionales e internacionales. La compañía hospitalaria da así un salto cualitativo en su patrocinio al equipo Urbania Sailing Team, de Barcelona, iniciado en 2025.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Vithas de promover los hábitos de vida saludables a través del patrocinio deportivo, que ya se ha traducido en prestar el servicio médico oficial, y otras fórmulas de colaboración, a grandes equipos y pruebas deportivas como el Atlético de Madrid, el Trofeo Conde de Godó de Tenis, o las maratones y medias maratones de Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga, entre otros.

El ‘Vithas Urbania’ participará un año más en la séptima edición del Circuito Mediterráneo de Vela, que incluye tres de las pruebas más prestigiosas del calendario de esta disciplina deportiva: la 53ª edición del Trofeo Vela Conde de Godó, que se celebrará en el Real Club Náutico de Barcelona del 28 al 31 de mayo para la categoría en la compite el Vithas Urbania, la ORC; el 27º Trofeo de S.M. la Reina, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el Real Club Náutico de Valencia; y el 22º Torneo S.M. el Rey, que se celebrará en Palma en la primera semana de agosto.

Las tres competiciones se celebran en el Arco Mediterráneo, donde Vithas es líder en la sanidad privada, una posición que se ha visto reforzada en 2025 con la apertura de los nuevos hospitales Vithas Barcelona (en Esplugues de Llobregat), y Vithas Valencia Turia, que se suman a los 6 hospitales que la compañía ya tenía en Alicante, Valencia y Castellón.

Adicionalmente, el ‘Vithas Urbania’ compite estos días en el Campeonato del Mundo de ORC de Sorrento (Italia), y también lo hará en el Málaga Saling Cup, que se celebrará del 12 al 14 de junio, entre otras destacadas competiciones nacionales e internacionales. En esta última, los hospitales Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional y Vithas Estepona organizarán diferentes actividades alrededor de la competición.

Vithas Urbania, valores compartidos

“La tripulación del ‘Vithas Urbania’ representa de forma clara los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de superación, valores que nuestra compañía aplica en nuestra actividad asistencial diaria, y que promueve a través de nuestra estrategia de apoyo al deporte, tanto profesional como aficionado, como hábito de vida saludable”, explica el CEO de Vithas, Dr. Pedro Rico.

Finalmente, el CEO de Urbania, Tomás Gasset, afirma “nos hace muy felices la renovación de Vithas como sponsor principal del equipo, no solo por el compromiso y honor que supone la confianza depositada en nosotros, sino por asociar nuestra marca a una firma con los valores y principios de Vithas. Su apuesta por el deporte es un ejemplo y un referente a nivel nacional y estamos muy orgullosos de aportar nuestro granito de arena en esa magnífica iniciativa“.