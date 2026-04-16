Vithas Málaga celebra el Día Mundial de la Voz destacando la importancia de cuidar esta herramienta de comunicación esencial

Con motivo del Día Mundial de la Voz que se celebra mañana 16 de abril, la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Málaga, liderada por el Dr. Hichan Moussa Fardoun, subraya la relevancia de la salud vocal y la prevención de patologías que afectan a esta herramienta fundamental de comunicación.

La voz es un pilar esencial en nuestra vida personal y profesional, y su cuidado es a menudo subestimado. Malos hábitos como su uso excesivo o forzado en ambientes ruidosos, el aumento de la irritación de las cuerdas vocales provocado por la falta de hidratación, el tabaquismo, el alcohol o un uso prolongado de la voz sin el correspondiente descanso (muy propio en profesiones como docentes, cantantes o teleoperadores) son algunos de los principales hábitos diarios que pueden dañar nuestra voz. Además, otros factores como el carraspeo, la tos excesiva o el reflujo gastroesofágico pueden aumentar este perjuicio para nuestra principal herramienta de comunicación, comprometiendo su calidad y funcionalidad, derivando además en disfonías, afonías o, en casos más graves, lesiones en las cuerdas vocales.

La detección precoz y sencillas pautas, elementos claves en el cuidado de la voz

El Dr. Fardoun, jefe de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Málaga, enfatiza la necesidad de una detección precoz en cualquier patología relacionada con nuestra voz. "La voz es un reflejo de nuestra salud general y un indicador clave de nuestro bienestar. Ante cualquier alteración vocal que persista más de 10-15 días, es fundamental consultar a un especialista para evitar que la patología se alargue en el tiempo o, en el peor de los casos, se cronifique. En Vithas Málaga, contamos con la tecnología más avanzada para realizar un diagnóstico preciso y ofrecer tratamientos que van desde la terapia vocal hasta la microcirugía laríngea, siempre con el objetivo de preservar y recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes".

Más allá de esta detección precoz existen una serie de consejos muy básicos que ayudarán a proteger nuestras cuerdas vocales en nuestro día a día. Empezando por una hidratación constante (aproximadamente 2 litros de agua diarios) que ayude a mantener las cuerdas vocales lubricadas, no fumar y moderar en la medida de lo posible el consumo de alcohol, evitar las bebidas demasiados frías o calientes, controlar la humedad y sequedad de nuestro hogar o lugar de trabajo prestando especial atención a los aires acondicionados, seguir una dieta equilibrada y evitar el consumo habitual de alimentos picantes, ácidos o grasos que puedan favorecer el reflujo o controlar nuestros carraspeos intentando, a cambio, tragar saliva o beber pequeños sorbos de agua.

"El cuidado de la voz es una inversión en nuestra calidad de vida -afirma el Dr. Fardoun-. Es fundamental consultar al especialista ante cualquier cambio en la voz que persista más de 10-15 días”.

La Unidad de Otorrinolaringología de Vithas Málaga ofrece un abordaje multidisciplinar, colaborando estrechamente con logopedas y foniatras para garantizar una recuperación óptima. Además, el hospital promueve campañas de concienciación y educación para fomentar hábitos saludables que contribuyan al mantenimiento de una voz sana.