Visitamos Entremuros

Hablamos del proyecto Raíces de Málaga, un viaje por Málaga y su despensa, un homenaje a las recetas que han dado identidad a esta tierra. Platos que nacen de la tradición, pero que llevan nuestro sello: el respeto absoluto por el producto, un punto de creatividad y el deseo de que cada bocado te haga sentir en casa.

Porra Antequerana : dos versiones con distinta identidad, nuestra base de Porra Antequerana de Naranja Cachorreña.

• Carácter tradicional con huevo y jamón ibérico

• Carácter innovador con tartar de boquerón en vinagre y fresas

Ensaladilla Rusa de la Posada: tres texturas, tres historias. Nuestra ensaladilla a base de patata, huevo y guacamole, con tres opciones de textura

• Cruda: con sardina ahumada y tartar de atún.

• Crujiente: con puntillitas.

• Cocida: con pulpo.

Y, de manera permanente en su carta: Pez Limón con Alioli de adobo, Patatas revolconas al limón y torreznos en homenaje a la Málaga marinera, pez que se captura de manera tradicional mediante arrastre selectivo, garantizando la calidad y frescura de su carne con alioli de adobo, método de marinado que potencia el sabor, o Lubina al Horno con Chutney de Mango, Setas Baby y jugo de Cebolla Tostada Dulce y ahumado en armonía. Sabor a mar con la dulzura del mango de la Axarquía y el jugo de la cebolla tostada