Virginia Martín, nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga abre una nueva etapa con la elección, por aclamación, de Virginia Martín como presidenta de la institución, convirtiéndose además en la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del Colegio.

Gestor administrativo con despacho profesional en San Pedro de Alcántara, Virginia Martín representa el perfil de profesional cercano a la realidad del día a día de muchos colegiados, especialmente de pequeños despachos. En este sentido, su presidencia pone el foco en seguir acompañando a estos profesionales, dotándolos de herramientas, apoyo y recursos que faciliten su gestión diaria y refuercen su competitividad.

La nueva presidenta asume el cargo con una clara vocación continuista, poniendo en valor la labor desarrollada por sus predecesores y, especialmente, la gestión realizada en los últimos años. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado, impulsando los proyectos que han contribuido a situar a nuestro Colegio en el lugar que hoy ocupa”, ha señalado.

Ocho años de impulso, modernización y liderazgo

Virginia Martín toma el relevo de Daniel Quijada, quien cierra una etapa de ocho años al frente del Colegio marcada por una profunda evolución de la institución y un sólido posicionamiento como referente a nivel nacional.

Durante su mandato, el Colegio ha experimentado un importante avance en modernización, eficiencia y ampliación de servicios, situando al colegiado en el centro de su estrategia. Entre los hitos más destacados se encuentra la creación del servicio de Extranjería, pionero en España, que ha permitido canalizar de forma ágil y especializada la tramitación de expedientes, convirtiéndose en un modelo de éxito que ya está siendo replicado en otras comunidades.

Este servicio no solo ha supuesto una mejora sustancial en la atención al ciudadano, sino que ha reforzado el papel del gestor administrativo como figura clave en la intermediación con la Administración en un ámbito de creciente complejidad.

La apuesta por la formación ha sido otro de los pilares fundamentales de esta etapa. Bajo la presidencia de Quijada, se ha impulsado la formación continua de los colegiados y se ha dado un paso decisivo con la puesta en marcha del Máster en Gestión Administrativa en colaboración con las universidades de Málaga y Jaén, contribuyendo a la cualificación y al futuro de la profesión.

Asimismo, el Colegio ha liderado avances en materia deontológica y de responsabilidad profesional, consolidando estándares de calidad y garantía para el ejercicio de la actividad. En este sentido, los gestores administrativos colegiados cuentan hoy con una acreditación identificativa que les habilita para la tramitación directa con la Dirección General de Tráfico (DGT), un reconocimiento diferencial que aporta seguridad tanto a profesionales como a ciudadanos.

Cercanía institucional, cohesión y compromiso social

El mandato de Daniel Quijada también ha estado marcado por una intensa labor de fortalecimiento institucional, basada en una relación estrecha y constante con administraciones y organismos públicos en todos los niveles, consolidando al Colegio como un interlocutor de referencia.

De igual modo, se ha reforzado de manera notable la cohesión interna y el sentimiento de pertenencia del colectivo, impulsando el orgullo de ser gestor administrativo y poniendo en valor el papel esencial que desempeñan en la sociedad.

Durante estos años, también se ha prestado una especial atención a la ciudad autónoma de Melilla, reforzando los vínculos institucionales y colegiales, en una apuesta clara por la cohesión territorial.

A todo ello se suma un firme compromiso social, materializado en numerosas acciones de responsabilidad social corporativa en colaboración con entidades como Hermanitas de los Pobres, la Cofradía del Rescate, la Asociación Nena Paine, la Fundación Olivares, la Asociación Española Contra el Cáncer o Red Madre, entre otras. Una implicación constante que refleja la vocación de servicio del Colegio más allá del ámbito profesional.

Nueva etapa

Con este relevo en la presidencia, el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga inicia una nueva etapa desde una posición de fortaleza, reconocimiento y cohesión, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de los servicios al colegiado y en su papel como pieza clave en la relación entre la ciudadanía y la Administración.

Virginia Martín ha querido destacar el legado recibido y el trabajo desarrollado en los últimos años: “Asumo esta responsabilidad con un profundo respeto por la labor realizada por quienes me han precedido, especialmente por el impulso que ha vivido el Colegio en esta última etapa, en la que he tenido el privilegio de formar parte como vicepresidenta.”

Asimismo, ha subrayado su voluntad de dar continuidad al proyecto: “Esta es una candidatura continuista, que nace con el objetivo de consolidar y seguir impulsando todas las iniciativas que han contribuido a situar a nuestro Colegio como un referente, siempre desde la cercanía al colegiado y la mejora constante de nuestros servicios”.

En el plano más personal, la nueva presidenta ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento: “Quiero expresar mi agradecimiento a los presidentes Juan Blanca, Jorge Alcántara y Daniel Quijada, por su dedicación y compromiso con esta institución; a todos los colegiados, por la confianza depositada; y al equipo humano del Colegio, cuyo trabajo es fundamental para seguir avanzando.”

La nueva Junta de Gobierno

Tras las elecciones celebradas ayer, la nueva Junta de Gobierno que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años que da compuesta de la siguiente manera:

Presidenta: Virginia Martín Lara

Vicepresidenta: Lourdes Molina Díaz

Tesorero: Rafael Luque Jaime

Contador: Cristóbal González Luna

Secretaria: Rafaela Jiménez Molina

Vicesecretaria: Lucía Fernández Martín

Vocal 1: José Manuel Casero Ruiz

Vocal 2: María José Cobos Mayorga

Vocal 3: Regina López Castilla

Vocal 4: Antonio Huertas Segador

Vocal 5: Domingo Javier Cabrera Víquez

Vocal 6: Encarnación Morales Ruiz

Vocal 7: Teresa Segura Chacón

Vocal 8: Cristina Alfonso Jiménez

Virginia Martín Lara, nacida en Marbella el 10 de julio de 1968, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Graduada Social. Superó las pruebas de aptitud para el ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo en la convocatoria de 1994 y se colegió con fecha 9 de febrero de 1995, con el número 212. Dese entonces ejerce su profesión en San Pedro de Alcántara (Marbella) en despacho propio.

Desde hace más de una década forma parte de la Junta de Gobierno, habiendo demostrado un firme compromiso con la institución, destacando por su activa colaboración en diversas áreas, especialmente en materia de extranjería y fiscalidad. Ha sido impulsora de iniciativas significativas para el colectivo, como los encuentros y jornadas dirigidas a la población extranjera, en los que ha participado tanto como representante del Colegio como en calidad de ponente.