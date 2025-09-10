La Universidad de Málaga arranca septiembre iniciando el curso en algunas facultades

Contamos esta semana que un visor monográfico sobre los incendios forestales en España ya se encuentra disponible en Internet, diseñado para ofrecer a la ciudadanía información clara y actualizada sobre los incendios que afectan al país durante este verano.

El proyecto, realizado gracias a la contribución de Esri España y coordinado por la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga -integrada en el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (IMECH.UMA)-, permite seguir en un mismo espacio datos sobre los incendios activos, el despliegue de medios de extinción y las alertas oficiales emitidas por las administraciones.

La plataforma ofrece una visión integrada del despliegue de medios en la lucha contra los incendios, desde los recursos internacionales hasta los estatales, autonómicos y municipales. Incluye el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los refuerzos movilizados por el MITECO -aviones anfibios, helicópteros, brigadas y unidades de planificación-. Asimismo, permite localizar los principales incendios activos en Asturias, León, Zamora, Salamanca, Ourense, Extremadura y Valencia, además de mostrar en tiempo real las carreteras afectadas (según la DGT) y las alertas sanitarias derivadas de las altas temperaturas.

La iniciativa cuenta con la coordinación de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, dirigida por el profesor Jesús Miranda, un espacio académico pionero en España dedicado a la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en materia de gestión de riesgos, protección civil y atención a emergencias, en estrecha colaboración con instituciones públicas y entidades privadas.

En concreto, para esta iniciativa ha resultado fundamental el trabajo y conocimientos aportados por Rafael Gálvez Rivas, coordinador de Protección Civil de Puente Genil.