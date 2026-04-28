Unicaja, DCOOP y Mayoral se sitúan como el Top 3 de las empresas más relevantes de Málaga

Accumin Intelligence ha publicado una nueva edición del ranking anual “Top Empresas Españolas por Provincias”, un análisis que identifica las compañías con mayor relevancia e influencia en cada territorio del país. El estudio analiza el tejido empresarial de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas a partir de un modelo que combina datos económicos, presencia territorial, visibilidad digital y la percepción directa del entorno empresarial.

A diferencia de otros listados basados exclusivamente en facturación o número de empleados, el Índice de Relevancia de Accumin Intelligence incorpora múltiples variables para medir el impacto real de una empresa en su entorno. Entre ellas se incluyen el número de empleados, el volumen de negocio, la ubicación de las sedes, la distribución geográfica de centros de trabajo, la presencia publicitaria y digital, así como la opinión de directivos y profesionales locales.

En total, el análisis integra más de 1.200 encuestas interactivas realizadas a directivos y profesionales de toda España, un elemento clave para medir el reconocimiento y la influencia empresarial en cada provincia.

Un mapa interactivo del liderazgo empresarial en España

Entre las empresas con mayor puntuación global destacan El Corte Inglés, CaixaBank, Mercadona e Inditex, compañías con fuerte implantación territorial y un elevado impacto en empleo, inversión y actividad económica.

La edición 2026 también refleja cambios relevantes en el liderazgo empresarial de varias provincias, con sorpasos que evidencian la evolución del tejido económico local. En Alicante, Baleària supera a Banco Sabadell como empresa más relevante; en Burgos, Campofrío adelanta a Grupo Antolín; y en Cádiz, Navantia pasa a ocupar la primera posición por delante de Bodegas González Byass.

También se registran cambios significativos en grandes polos industriales: en Sevilla, Airbus supera a Heineken como compañía más influyente de la provincia, mientras que en Barcelona CaixaBank se sitúa en cabeza del ranking por delante de SEAT, reflejando el creciente peso del sector financiero y de servicios avanzados en la economía provincial.

El informe se acompaña además de un mapa interactivo que permite navegar por provincias y explorar las empresas más relevantes de cada territorio, facilitando una visión visual y dinámica de cómo se distribuye el liderazgo empresarial en España.

Un análisis del ecosistema empresarial provincial

El Índice de Relevancia de Accumin Intelligence se construye a partir de la combinación y ponderación de múltiples variables que permiten medir el impacto real de una empresa en su entorno. Entre ellas se incluyen el número de empleados, el volumen de negocio, la ubicación de las sedes, la distribución geográfica de centros de trabajo, la presencia publicitaria y digital, así como la opinión de directivos y profesionales locales.

“El ranking se elabora a partir de la base de datos empresarial de Accumin Intelligence, una de las más completas y actualizadas del mercado, que integra millones de registros de compañías y múltiples variables económicas y territoriales”, explica Gerardo Raído, director de Marketing de Accumin España.

Esta capacidad de integración y enriquecimiento de datos permite construir indicadores avanzados que ofrecen una visión más precisa del peso real de cada empresa en su territorio.

Una metodología basada en datos y percepción empresarial

A diferencia de otros listados basados exclusivamente en facturación o número de empleados, el Índice de Relevancia de Accumin Intelligence incorpora múltiples variables para medir el impacto real de una empresa en su entorno. Entre ellas se incluyen el número de empleados, el volumen de negocio, la ubicación de las sedes, la distribución geográfica de centros de trabajo, la presencia publicitaria y digital, así como la opinión de directivos y profesionales locales.

Este análisis es posible gracias a que Accumin Intelligence cuenta con una de las bases de datos empresariales más completas y actualizadas de España, que integra millones de registros de compañías, actividad económica, presencia territorial y variables de mercado. Esta capacidad de integración y enriquecimiento de datos permite construir indicadores avanzados que ofrecen una visión más precisa del peso real de cada empresa en su territorio.

Ranking de la provincia de Málaga:https://www.datacentric.es/ranking-empresas-espana/top-empresas-malaga/.