Unicaja y COAG Málaga unen esfuerzos para facilitar la actividad del sector agrícola y ganadero

El convenio ha sido firmado por el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el secretario general de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez, quienes han puesto en valor la colaboración que mantienen ambas entidades con el propósito de facilitar la actividad diaria de agricultores y ganaderos.

Unicaja ofrece a los profesionales del campo que tramiten su solicitud única de la PAC acceso al anticipo de las ayudas en condiciones ventajosas, permitiéndoles afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su actividad diaria.

Para este año, Unicaja ha habilitado 1.000 millones de euros de financiación preconcedida, incluyendo anticipos de la PAC y apoyo a cultivos intensivos, lo que permitirá atender las necesidades de liquidez de miles de profesionales.

Apoyo estratégico

Ante este acuerdo, el director territorial de Unicaja en Málaga ha señalado que, “para nosotros, el sector agrario es estratégico y forma parte de nuestra identidad como entidad cercana al territorio”. Por ello, ha agregado, “queremos ofrecer a los agricultores y los ganaderos de Málaga herramientas financieras adaptadas a sus necesidades y contribuir así a que desarrollen su actividad con una mayor estabilidad y seguridad”.

“Nuestro objetivo es acompañar al sector en los retos actuales, desde la gestión de ayudas y financiación hasta la modernización de las explotaciones, reforzando así el desarrollo económico del medio rural en Málaga”, ha manifestado Reguera.

Por su parte, el secretario general de COAG Málaga ha puesto en valor este acuerdo, que “permite a nuestros agricultores y ganaderos contar con liquidez en momentos clave de la campaña”.

“Convenios como este facilitan el día a día de las explotaciones y aportan estabilidad a un sector que es estratégico para la provincia”, ha declarado Rodríguez, al tiempo que ha agradecido el compromiso de Unicaja con el campo malagueño: “es fundamental contar con entidades financieras que entiendan la realidad del sector agrario y apuesten por él de forma decidida”.