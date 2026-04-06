TURISMO

Volotea refuerza su red nacional con el inicio de la nueva ruta entre Málaga y Santander

Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, ha comenzado hoy a operar la ruta que conecta Málaga con Santander, incorporando así un nuevo destino nacional desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La conexión contará con tres frecuencias semanales durante la temporada de verano —martes, jueves y sábados— y dos en invierno —martes y sábados—.

Isabel Naranjo

Malaga |

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Con este lanzamiento, Volotea amplía su red doméstica desde Málaga, desde donde ya conecta con A Coruña, Asturias, Bilbao y San Sebastián. En conjunto, la compañía opera actualmente 14 destinos desde el aeropuerto malagueño, de los cuales 4 son nacionales y 10 internacionales.

En el ámbito internacional, Volotea conecta Málaga con Brest, Nantes, Burdeos, Toulouse, Lyon, Lille, Estrasburgo y Limoges en Francia; Verona en Italia, y Atenas en Grecia (en código compartido con Aegean).

“Esta nueva conexión con Santander refuerza nuestra apuesta por seguir ampliando las opciones de viaje directo desde la ciudad de Málaga. Además, facilita la llegada de viajeros del norte a la Costa del Sol, un destino con un gran atractivo durante todo el año”, afirma Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea.

Volotea opera en Málaga desde 2012 y, a cierre de 2025, transportó cerca de 500.000 pasajeros desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, superando los 2,5 millones desde el inicio de sus operaciones. La compañía mantiene en este aeropuerto una puntualidad del 82% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,5%. Además, los pasajeros valoran positivamente el servicio, con una tasa de ocupación media del 96% y una tasa de recomendación del 90%, lo que demuestra la buena aceptación de los destinos y del servicio que ofrece Volotea.

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