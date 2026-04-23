Unicaja y Amupema establecen una alianza en apoyo a las mujeres empresarias de Málaga

En concreto, Amupema se adhiere al convenio de colaboración establecido entre Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), ampliando así el alcance de este marco de cooperación al colectivo de mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la provincia.

El acuerdo, que ha sido firmado por la directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja, Marisol Pérez Gavilán, y la nueva presidenta de Amupema, María del Mar Solís Martín, facilitará a las asociadas el acceso a un catálogo específico de productos y servicios financieros y no financieros adaptados a sus necesidades, incluyendo soluciones de financiación, liquidez e inversión, orientadas a mejorar la gestión de sus negocios y reforzar su crecimiento.

Una oferta que Unicaja pone a su disposición tanto a través de su amplia red de oficinas como de sus canales digitales, diseñados para dar respuesta a las demandas específicas de empresarios, pymes y autónomos.

Tal y como ha señalado Pérez Gavilán, “esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de Unicaja con el tejido productivo malagueño y, especialmente, con el impulso del emprendimiento femenino como elemento clave para la diversificación y el fortalecimiento de la economía local”.

Por ello, la entidad financiera facilita nuevas herramientas que “contribuyan a consolidar sus iniciativas y afrontar con mayores garantías los retos del entorno económico actual”, ha afirmado la representante de Unicaja, al tiempo que ha aplaudido “el trabajo realizado desde Amupema de defensa y promoción de los intereses de sus asociadas, fomentando el asociacionismo y contribuyendo al fortalecimiento del papel de la mujer en el ámbito económico y empresarial”.

Por su parte, la presidenta de Amupema ha indicado que este acuerdo con Unicaja “es fundamental para dotar a nuestras asociadas de recursos financieros a medida, consolidando así el crecimiento de sus negocios y reforzando el papel estratégico de la mujer empresaria en el desarrollo económico de Málaga”.