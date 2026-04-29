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La UMA consigue cerca de 7,8 millones de euros para equipamiento científico-técnico

La Universidad de Málaga ha logrado una nueva inyección económica de fondos nacionales para la investigación, procedente de la convocatoria de adquisición de equipamiento científico-técnico del año 2025, en la que ha conseguido cerca de 8 millones de euros, según resolución provisional. Correspondiente al Programa Estatal para la I+D y el Desarrollo Experimental en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 224-2027 -Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional-, esta financiación se destinará a la incorporación de ocho nuevas infraestructuras, que se repartirán en diferentes centros de la UMA: Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI), el Instituto de Geomorfología y Suelos, la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea ‘La Mayora’ (IHSM) y el Laboratorio de Investigación en Comportamiento del Consumidor (LICCO).

Isabel Naranjo

Madrid |

En otro orden de cosas, la Universidad de Málaga se ha incorporado oficialmente como miembro institucional de la Global Innopolis Network Initiative (GINI), una red internacional que agrupa a universidades y territorios líderes en innovación a nivel global. La incorporación ha sido ratificada durante la celebración de la II GINI Leaders Assembly, celebrada recientemente.

Esta integración vincula de forma directa a la UMA con un destacado ecosistema de innovación tecnológica a escala global. GINI reúne a territorios con una fuerte especialización tecnológica en distintos continentes, entre los que se encuentran Daejeon (Corea del Sur), Dortmund (Alemania), Málaga (España), Montgomery County (Estados Unidos), Seattle (Estados Unidos) y la provincia de Québec (Canadá). Estos polos de innovación destacan en ámbitos como la microelectrónica, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la biotecnología, la robótica, la aeronáutica y las tecnologías cuánticas, conformando un entorno internacional altamente especializado y complementario.

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