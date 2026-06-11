Trombosis del sofá: el riesgo de las 180 horas de fútbol frente al televisor en este Mundial 2026

Con el inminente inicio del Mundial de fútbol 2026, un evento que se extenderá durante 39 días y ofrecerá aproximadamente 180 horas de fútbol televisado, el Hospital Vithas Málaga lanza una advertencia sobre los riesgos para la salud asociados al sedentarismo prolongado. La ampliación del torneo a 48 selecciones y un total de 104 partidos supone un incremento histórico que puede llevar a los aficionados a pasar un tiempo excesivo frente a la pantalla, con consecuencias potencialmente negativas para su bienestar físico y circulatorio.

La Dra. Victoria Sánchez Simonet, jefa de la Unidad de Medicina Interna de Vithas Málaga, subraya la importancia de la prevención ante este escenario de inactividad extraordinaria. Y, aunque es comprensible la pasión que despierta un evento deportivo tan global como este, no se debe olvidar que el cuerpo humano requiere movimiento regular para funcionar correctamente. Pasar largas horas sentado sin interrupciones aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar problemas metabólicos ya que éste se enlentece (obesidad, hipertensión, diabetes…) y problemas circulatorios graves como la trombosis venosa profunda, una patología que en este contexto clínico se denomina coloquialmente como "trombosis del sofá" y que también podría definirse como el "síndrome de la clase turista" aplicado al salón de casa.

La doctora detalla que la inactividad prolongada ralentiza el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, lo que favorece la formación de coágulos que pueden derivar en complicaciones severas. Para mitigar estos riesgos, la especialista recomienda “integrar pequeñas rutinas de movimiento durante el visionado de los encuentros. Es fundamental levantarse y caminar durante unos minutos cada hora, aprovechando los descansos o las interrupciones del juego para realizar estiramientos suaves que activen la circulación de las piernas y los tobillos”.

Asimismo, la hidratación juega un papel crucial en la prevención de eventos vasculares. Se aconseja priorizar el consumo de agua y evitar el abuso de bebidas azucaradas, alcohólicas o estimulantes, ya que estas últimas pueden contribuir a la deshidratación y aumentar la tensión cardiovascular en momentos de gran emoción. En cuanto a la alimentación, la recomendación profesional se orienta hacia la planificación de comidas ligeras y nutritivas, sustituyendo los productos ultraprocesados por opciones más naturales que no sobrecarguen el sistema digestivo ni favorezcan el aumento de peso durante las semanas que dura la competición.

Finalmente, la Dra. Sánchez Simonet recalca que “no se debe abandonar la rutina habitual de ejercicio físico y que es vital estar alerta ante cualquier síntoma inusual, como hinchazón persistente o dolor en las piernas”. El objetivo no es alarmar al aficionado, sino darle unas sencillas pautas para que disfrute de la competición de manera responsable, entendiendo que pequeños gestos de autocuidado pueden marcar una gran diferencia en su salud a largo plazo”.

Más allá del sedentarismo: el reto nutricional del Mundial

La alimentación es otro de los aspectos de la rutina que más se ven afectados durante las semanas que dura la Copa Mundial de la FIFA. Es fácil caer en la tentación de los snacks ultraprocesados, las bebidas azucaradas y el alcohol mientras vemos los partidos. La emoción, los horarios cambiantes y la convivencia social nos empujan a menudo a descuidar nuestros hábitos alimenticios. Sin embargo, un Mundial tan extenso como el de 2026 exige una estrategia nutricional inteligente para evitar el agotamiento, el aumento de peso y otros problemas de salud. “No se trata de prohibir, sino de elegir mejor y con conciencia” propone Carmen García Cortés, nutricionista del Hospital Vithas Málaga.

El Mundial es una celebración, y la comida forma parte de ella. Pero podemos transformar nuestros hábitos de consumo para que sean aliados de nuestra salud, no enemigos. En este sentido, la experta propone algunas versiones nutritivas y deliciosas de los clásicos snacks futboleros que no pueden faltar en tus reuniones futbolísticas. “Recetas tan sencillas y apetecibles como, por ejemplo, nachos saludables con guacamole casero, patatas gajo con especias, mini brochetas de pollo y verduras o pizzetas integrales con ingredientes frescos son opciones deliciosas y también muy rápidas de cocinar”.

Además de la alimentación, la hidratación y el descanso son pilares fundamentales para afrontar un Mundial tan exigente. “Con partidos a diferentes horas, es crucial intentar mantener una rutina de sueño lo más estable posible y asegurar una ingesta adecuada de agua. Evita el exceso de cafeína y, especialmente, la combinación de alcohol con bebidas energéticas, ya que pueden tener efectos muy perjudiciales para tu salud cardiovascular y neurológica” concluye la nutricionista.