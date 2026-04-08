‘¡Tira que tira!’ gana el Premio Internacional ‘Ciudad de Fuengirola’ en una edición con 140 obras de 15 países

La obra ganadora se ha impuesto a cerca de 140 propuestas procedentes de más de una quincena de países, entre ellos Argentina, Italia, Francia, Brasil o México, reflejo del creciente alcance internacional de esta iniciativa. Tal y como establecen las bases del concurso, el proyecto será publicado por OQO Editora y sus autoras recibirán un premio de 10.000 euros.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la obra para conectar con la tradición oral desde una mirada actual, en diálogo con unas ilustraciones dinámicas y coloristas que invitan a una lectura pausada y compartida. Asimismo, ha destacado el equilibrio entre texto e imagen, así como su sensibilidad temática y su solvencia técnica a la hora de abordar la narración.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha subrayado la relevancia de este premio dentro del panorama cultural: “Este certamen no solo reconoce el talento de autores e ilustradores, sino que sitúa a Fuengirola en el mapa internacional de la creación literaria infantil. Apostar por el álbum ilustrado es apostar por la educación, la creatividad y el desarrollo cultural desde edades tempranas”.

Romero ha añadido además que “la alta participación y la calidad de las obras presentadas en esta quinta edición confirman el interés creciente por este formato y consolidan el premio como una plataforma de encuentro entre profesionales del sector a nivel internacional”.

El accésit ha recaído en Diez gatos aburridos, de Txabi Arnal Gil y Roger Olmos Pastor, una propuesta que, según el jurado, destaca por su carácter lúdico y su capacidad para abordar valores como la perseverancia y la aceptación del error a través de una experiencia de lectura activa y compartida.

El jurado ha estado presidido por el propio Rodrigo Romero y ha contado con la participación de reconocidos profesionales del sector, como Marisa Núñez y Xoán Couto (OQO Editora), la narradora y escritora María Cristina Herreros, el ilustrador Pep Montserrat y la especialista en literatura infantil y juvenil María Isabel Borda, además de la directora de la Red Municipal de Bibliotecas, María Dolores Marín, quien ha actuado como secretaria.

La Biblioteca Miguel de Cervantes acogerá en octubre la entrega del premio

La entrega del premio y la presentación oficial de ambas obras tendrá lugar el próximo 26 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, en la Biblioteca Miguel de Cervantes de Fuengirola.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Fuengirola refuerza su compromiso con la promoción de la literatura infantil de calidad, el impulso a la creación contemporánea y el diálogo cultural entre autores e ilustradores de distintos países, consolidando este premio como una cita anual imprescindible para el sector.