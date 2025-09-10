La tercera edición de los Premios Airzone llega con una nueva categoría y 7.600 € en galardones

En esta nueva edición, la compañía refuerza su compromiso con el talento emergente y la innovación, incrementando la dotación económica de sus premios, repartiendo en total 7.600 euros y ampliando las categorías con la incorporación de la Mención Especial al Mejor Proyecto DERMS, destinada a iniciativas vinculadas a la gestión energética eficiente, que se suma a las ya consolidadas: Mejor Proyecto de Arquitectura Eficiente, Sostenible o de Gestión de Edificios y Mejor Proyecto de Ingeniería Eficiente, Sostenible o de Gestión de Edificios.

Esta nueva convocatoria, está dirigida a estudiantes de grado y máster de cualquier universidad española, pública o privada, que durante el curso 2024/2025 hayan entregado su TFG o TFM de Arquitectura o Ingeniería. El plazo de inscripción finalizará el 10 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas y la lista de admitidos se publicará el 24 de noviembre de 2025 en su página web. Posteriormente, el 26 de marzo de 2026 se llevará a cabo la gala de entrega de premios.

Los proyectos finalistas serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales de Airzone y expertos de prestigio en los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería y la climatización, como Antonio Mediato, Director General y fundador de Airzone; Miguel Delgado, Director en Delmar Ingeniería; José Seguí, arquitecto fundador de Estudio Seguí; Santiago Calero, Doctor Ingeniero Industrial; Fernando Tortajada, Socio Fundador Binarq Arquitectura; Marta San Román, Directora General de AFEC; Mª Carmen González, Directora General de Mercados en Airzone; Ferrán Ventura, Dr. Arquitecto, editor y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la UMA y José Miguel Peña, Director del Departamento de Calidad de Producto y Energía de Airzone.

Los galardonados recibirán no solo premios económicos, sino también un trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo, consolidando el certamen como un trampolín para las nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la construcción sostenible. De esta manera, Airzone no solo promueve la excelencia académica, sino que también inspira a futuros prescriptores a adoptar la sostenibilidad y la eficiencia como valores fundamentales en cualquier ámbito profesional.

El sector de la edificación concentra cerca del 30% de las emisiones globales de CO₂, lo que hace indispensable apostar por iniciativas que fomenten la eficiencia energética, construyendo edificios conscientes y responsables con el medio ambiente. Los Premios Airzone nacen con ese espíritu: promover la innovación y la creatividad de los estudiantes para avanzar hacia un futuro más sostenible.