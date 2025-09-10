Los estudiantes de último curso de Arquitectura e Ingeniería ya pueden participar en este certamen

La tercera edición de los Premios Airzone llega con una nueva categoría y 7.600 € en galardones

Airzone, empresa líder en soluciones de control de climatización, anuncia la tercera edición de los Premios Airzone, una iniciativa impulsada por la compañía en colaboración con la Cátedra Airzone de innovación y gestión inteligente en la edificación para la transición verde, que reconoce los mejores Trabajos de Fin de Grado de arquitectura e ingeniería que promuevan la eficiencia energética, la sostenibilidad y la gestión inteligente en el sector de la edificación y la gestión energética.

Isabel Naranjo

Malaga |

En esta nueva edición, la compañía refuerza su compromiso con el talento emergente y la innovación, incrementando la dotación económica de sus premios, repartiendo en total 7.600 euros y ampliando las categorías con la incorporación de la Mención Especial al Mejor Proyecto DERMS, destinada a iniciativas vinculadas a la gestión energética eficiente, que se suma a las ya consolidadas: Mejor Proyecto de Arquitectura Eficiente, Sostenible o de Gestión de Edificios y Mejor Proyecto de Ingeniería Eficiente, Sostenible o de Gestión de Edificios.

Esta nueva convocatoria, está dirigida a estudiantes de grado y máster de cualquier universidad española, pública o privada, que durante el curso 2024/2025 hayan entregado su TFG o TFM de Arquitectura o Ingeniería. El plazo de inscripción finalizará el 10 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas y la lista de admitidos se publicará el 24 de noviembre de 2025 en su página web. Posteriormente, el 26 de marzo de 2026 se llevará a cabo la gala de entrega de premios.

Los proyectos finalistas serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales de Airzone y expertos de prestigio en los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería y la climatización, como Antonio Mediato, Director General y fundador de Airzone; Miguel Delgado, Director en Delmar Ingeniería; José Seguí, arquitecto fundador de Estudio Seguí; Santiago Calero, Doctor Ingeniero Industrial; Fernando Tortajada, Socio Fundador Binarq Arquitectura; Marta San Román, Directora General de AFEC; Mª Carmen González, Directora General de Mercados en Airzone; Ferrán Ventura, Dr. Arquitecto, editor y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la UMA y José Miguel Peña, Director del Departamento de Calidad de Producto y Energía de Airzone.

Los galardonados recibirán no solo premios económicos, sino también un trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo, consolidando el certamen como un trampolín para las nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la construcción sostenible. De esta manera, Airzone no solo promueve la excelencia académica, sino que también inspira a futuros prescriptores a adoptar la sostenibilidad y la eficiencia como valores fundamentales en cualquier ámbito profesional.

El sector de la edificación concentra cerca del 30% de las emisiones globales de CO₂, lo que hace indispensable apostar por iniciativas que fomenten la eficiencia energética, construyendo edificios conscientes y responsables con el medio ambiente. Los Premios Airzone nacen con ese espíritu: promover la innovación y la creatividad de los estudiantes para avanzar hacia un futuro más sostenible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer