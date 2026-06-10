Temporada 2026: el ritmo lo marca Soleo Marbella

A orillas del Mediterráneo y a escasos metros del centro de la ciudad, Soleo Marbella se consolida como un destino donde cada momento se alarga: comidas frente al mar, sobremesas que se extienden y cenas acompañadas por algunos de los mejores atardeceres de Marbella. Un enclave pensado para desconectar del ritmo diario y reconectar con lo esencial.

Una propuesta mediterránea que evoluciona

La nueva temporada llega con una carta actualizada que profundiza en la esencia de Soleo Marbella: una cocina mediterránea contemporánea, honesta y basada en el producto. Arroces, frituras y mariscos conviven con propuestas más actuales, en una oferta que equilibra tradición y creatividad.

El producto local y de temporada continúa siendo el gran protagonista, con incorporaciones que aportan frescura y matices a la experiencia gastronómica como vieiras curadas, parpatana o almejas de carril salteadas, entre otros. Nuevas recetas que dialogan con algunos de los platos más reconocibles de la casa, manteniendo una identidad que evoluciona sin perder su esencia.

En el apartado dulce, la propuesta se amplía con nuevas elaboraciones pensadas para cerrar la experiencia con un punto creativo y sorprendente, reforzando el carácter sensorial de la carta. Entre ellas destaca un cremoso de chocolate de Dubai, o una tarta de manzana calabaza asada y toffe.

Así, Soleo Marbella da la bienvenida a la temporada 2026 consolidándose como mucho más que un restaurante: un espacio donde gastronomía, entorno y tiempo se alinean para crear una experiencia que invita a parar, mirar y disfrutar.