En tan solo tres meses Endesa abrió en Málaga cerca de 13 expedientes al día por fraude

El fraude representa un grave peligro para la seguridad de las personas, registrándose en los últimos años números casos de incendios con origen en el fraude eléctrico. Y es que el fraude trae consigo la manipulación de instalaciones eléctricas que dañan las infraestructuras provocando cortes de suministro que afectan la calidad de suministro y de la vida ordinaria de muchas familias y negocios.

De hecho, estos expedientes de fraude supusieron una defraudación de más de 9 millones de kilovatios hora, de esta cifra, 1,3 millones (el 15%) está vinculada a plantaciones de marihuana. Un dato que llama la atención ya que los expedientes de fraude por marihuana en Málaga representan solo el 1% del total (9 en el primer trimestre). Este hecho pone de manifiesto la alta demanda energética que necesitan este tipo de plantaciones.

Plantaciones de marihuana

Las plantaciones de marihuana instaladas en pisos y naves, que se enganchan a la red de forma ilegal, provocan graves problemas en las redes de distribución ya que realizan grandes consumos de electricidad las 24 horas del día y terminan por colapsar la infraestructura eléctrica de la zona. Una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas y son un problema creciente.

Sólo en los últimos tres meses, la filial de Redes de Endesa ha llevado a cabo en Málaga 2 intervenciones contra el fraude masivo vinculado a plantaciones de marihuana en operaciones en las que se acompañaba a las Fuerzas de Seguridad.

Estas intervenciones con las Fuerzas de Seguridad son fundamentales ya que permiten desmantelar verdadera ingeniería del cultivo de marihuana enganchado a la red que provoca sobrecarga en las infraestructuras eléctricas provocando cortes de suministro a todos los vecinos.

De hecho, tras una de las operaciones realizada por las fuerzas de seguridad en Andalucía el pasado mes de marzo se aprecia cómo la demanda energética desmesurada de las plantaciones de marihuana (línea roja) desciende drásticamente en el momento de los cortes de suministro realizados durante la operación, devolviendo la curva a una carga normalizada.