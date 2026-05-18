La startup malagueña Silmaril Technologies, entre las 100 finalistas de South Summit Madrid 2026

Bajo el lema ‘AI Convergence’, South Summit Madrid 2026, coorganizado por IE University, confirma el papel central que está jugando la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor global. Esta tendencia se refleja también en su Startup Competition, donde 50 de las 100 startups finalistas utilizan la IA como tecnología principal de su negocio. A ello se suma un perfil cada vez más internacional y maduro: las finalistas proceden de 26 países (frente a los 22 de la edición del año pasado), el 57% factura más de 150.000 dólares (frente al 50% que facturaba esa cifra en 2025) y el 60% ha levantado más de un millón en inversión.