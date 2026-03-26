Semana Santa en SO/SOTOGRANDE: Bienestar, ocio y naturaleza

Más que un hotel, SO/ Sotogrande se convierte en un enclave privilegiado desde el que explorar la a esencia del sur, tanto en familia como en pareja.

Un refugio para familias

La Semana Santa en SO/ Sotogrande está diseñada para que cada miembro de la familia viva su propia aventura. Los más pequeños, además de disfrutar de las actividades en el Kid’s Club, podrán iniciarse o perfeccionar su técnica en el Easter Kids Golf Camp, una experiencia formativa y divertida dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años que convierte el golf en un juego apasionante en un entorno de primer nivel.

El resort completa la propuesta ofreciendo la posibilidad también de disfrutar de los deportes acuáticos como paddle surf, el kayak o jet ski en The Beach de la Reserva club, un espacio pensado para el ocio familiar, creando el equilibrio perfecto entre diversión, aprendizaje y tiempo compartido en un entorno natural único.

Naturaleza y deporte en estado puro

Ubicado en uno de los grandes paraísos del golf europeo, SO/ Sotogrande permite practicar este deporte a escasos metros de sus habitaciones y suites, además de ofrecer acceso a algunos de los campos más codiciados de Europa.

Para quienes prefieren el movimiento indoor, su Fitness Club presenta una cuidada programación de clases dirigidas: pilates, yoga, GAP, Stretch Golf, Spin & Fit o sesiones virtuales de boxing y core meditation, integrando bienestar y

rendimiento en un entorno contemporáneo. El entorno natural que rodea el resort amplía las posibilidades con rutas de bicicleta y senderismo en el Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los espacios protegidos más valiosos del sur de Europa, donde la selva mediterránea y los caminos entre alcornoques invitan a descubrir el paisaje con calma.