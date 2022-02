Sarabia: "Parte del error está en la gestión. Si la Gerencia de Urbanismo funcionase como Gestrisam, otro gallo cantaría"

Al respecto de la Gerencia de Urbanismo, Sarabia reitera la posición de la entidad colegial a la que representa: "No somos críticos con el Ayuntamiento, sino con la dilación en los trámites. Todos los engranajes deben funcionar bien y, lamentablemente, por mor de las garantías ciudadanas, todo se está ralentizando mucho en esta ciudad. No debe ser fácil solventar todo esto", reconoció, si bien añade que "parte del error está en la gestión. Si la Gerencia funcionase como Gestrisam, otro gallo cantaría", advierte.

Preguntado por el proyecto del rascacielos en el dique de Levante, Sarabia sostiene que el Colegio de Arquitectos nunca se posicionó en contra, si bien expuso en el documento elaborado tras la reunión de sus colegiados, diversos matices al mismo. "Creo que hemos sido coherentes, serios y rigurosos, pero no se entendió bien. Si el Colegio no se posicionaba completamente a favor, parecía que teníamos que situarnos en el lado contrario. El documento no ofrece una confirmación de que pueda ser un proyecto interesante para Málaga", añadió.