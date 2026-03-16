El Rotary Club Málaga distinguirá con el "Premio Huella" al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados

La gala tendrá lugar el próximo 20 de marzo en el Hotel Vincci Posada del Patio, convirtiéndose en un punto de encuentro para el tejido empresarial, social e institucional malagueño.

Un legado de transformación El jurado de los Premios Huella ha querido distinguir una labor marcada por la apuesta decidida por la cultura, la innovación y la atracción de talento. Según explica Juan Manuel Piñel, presidente del Rotary Club Málaga: "Francisco de la Torre representa fielmente el espíritu de este premio: una vida dedicada al servicio público que ha dejado una impronta imborrable en la infraestructura y el alma de nuestra ciudad".