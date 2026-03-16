Este viernes 20 marzo en el hotel Vincci Posada del Patio

El Rotary Club Málaga distinguirá con el "Premio Huella" al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados

Este reconocimiento, del club decano de Málaga, destaca la trayectoria institucional del regidor malagueño y su papel decisivo en la modernización y el dinamismo que han posicionado a Málaga "como referente en el sur de Europa"

Isabel Naranjo

Malaga |

Gala
El Rotary Club Málaga distinguirá con el "Premio Huella" al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados | www.ondacero.es

La gala tendrá lugar el próximo 20 de marzo en el Hotel Vincci Posada del Patio, convirtiéndose en un punto de encuentro para el tejido empresarial, social e institucional malagueño.

Un legado de transformación El jurado de los Premios Huella ha querido distinguir una labor marcada por la apuesta decidida por la cultura, la innovación y la atracción de talento. Según explica Juan Manuel Piñel, presidente del Rotary Club Málaga: "Francisco de la Torre representa fielmente el espíritu de este premio: una vida dedicada al servicio público que ha dejado una impronta imborrable en la infraestructura y el alma de nuestra ciudad".

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