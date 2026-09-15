El Regional de Málaga realiza seis trasplantes renales y tres hepáticos en solo tres días

El Hospital Universitario Regional de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha realizado nueve trasplantes de órganos en tan solo tres días, seis de ellos renales y tres hepáticos. Se trata de cirugías de alta complejidad que requieren un abordaje multidisciplinar y una estrecha coordinación entre numerosos profesionales y servicios.

El director médico del Hospital Universitario Regional de Málaga, Abel García, ha querido expresar “el agradecimiento a todos los profesionales que hacen posible esta actividad, porque sin su alta preparación, dedicación, compromiso y vocación de servicio con nuestra sanidad pública no sería posible alcanzar estos resultados”. Asimismo, ha reconocido especialmente “la extraordinaria labor desarrollada por los coordinadores de trasplantes durante unas jornadas de enorme intensidad, así como el apoyo de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA), fundamental para el desarrollo de estos procesos”.

De los 186 trasplantes efectuados en lo que va de año, 134 corresponden a trasplantes renales de adultos. Asimismo, el hospital ha realizado 44 trasplantes hepáticos y ocho trasplantes de páncreas.

La atención a estos pacientes comienza con su valoración y preparación y continúa, tras la intervención, con un seguimiento especializado orientado a conseguir los mejores resultados y favorecer su calidad de vida.

Nueve trasplantes en tres días

La realización de nueve trasplantes en apenas tres jornadas exige una importante capacidad asistencial y logística, desde la disponibilidad del órgano hasta su implante y la atención posterior del paciente.

En estos procedimientos participan profesionales de Nefrología, Urología, Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática, Anestesiología, Medicina Intensiva, Enfermería, Laboratorio y Diagnóstico por Imagen, además de otros servicios de apoyo indispensables para la actividad trasplantadora.

La actividad trasplantadora es posible gracias a la generosidad de las personas donantes y de sus familias, así como a la labor de los profesionales responsables de la detección y evaluación de posibles donantes.

En la provincia de Málaga se han registrado 67 donantes de órganos en 2026 hasta el 11 de septiembre, de los que 31 procedían del Hospital Universitario Regional de Málaga. El Hospital Universitario Regional de Málaga agradece especialmente a las familias donantes su decisión solidaria en momentos de especial dificultad. Su generosidad permite ofrecer nuevas oportunidades de vida y mejorar de forma decisiva la calidad de vida de las personas que permanecen en lista de espera.

Los datos registrados durante 2026 reflejan una actividad trasplantadora sostenida y de elevada complejidad, desarrollada mediante un abordaje multidisciplinar que acompaña al paciente desde su valoración inicial hasta el seguimiento clínico posterior.