La Radioterapia Aplicada a Patologías Benignas de Quirónsalud Málaga, en el congreso mundial de salud musculoesquelética

El Hospital Quirónsalud Málaga ha participado en la 26º edición del World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, celebrado en Praga del 16 al 19 de abril, gracias a la intervención de la doctora África Forné Fernández, coordinadora de la Unidad de Radioterapia Aplicada a Patologías Benignas y oncóloga radioterápica del Departamento Integral de Oncología, dirigida por el Dr. Jorge Contreras Martínez.

Se trata de la cita científica más importante del año en salud musculoesquelética, que reúne a expertos mundiales para presentar avances sobre osteoporosis, artrosis y fragilidad. Es el caso de la doctora Forné, quien presentó la ponencia titulada Low-dose Radiotherapy in Musculoskeletal Disorders: Emerging Strategies for Pain Management and Inflammatory Modulation, en el que aborda el papel de la radioterapia de baja dosis, desde los mecanismos radiobiológicos hasta su aplicación en la práctica clínica. En este contexto, se presenta la experiencia de la Unidad de Radioterapia para Patología Benigna de Quirónsalud Málaga en el abordaje de patologías musculoesqueléticas complejas refractarias a tratamientos convencionales como la fascitis plantar, artritis de rodilla o cadera entre otras. Y es que, tradicionalmente vinculada al tratamiento del cáncer, la radioterapia ha ampliado su campo de aplicación gracias al uso de dosis muy bajas de radiación con efecto antiinflamatorio y analgésico. “Estamos ante un cambio de paradigma. La radioterapia no sólo es una herramienta clave en oncología, sino que también puede ser altamente eficaz en patologías benignas, donde conseguimos reducir la inflamación y aliviar el dolor de forma significativa”, explica la Dra. Forné Fernández.

La patología degenerativa e inflamatoria articular (artritis, artrosis, tendinitis, fascitis…) repercute en la calidad de vida de una parte significativa de la población, estimándose que afecta clínicamente a más de 7 millones de personas en España, con una prevalencia del 80% en mayores de 60 años. Es la primera causa de invalidez permanente y la tercera causa de incapacidad laboral temporal; datos en alza debido al envejecimiento poblacional.

Para dar respuesta, la radioterapia de baja dosis se consolida ya como una realidad y es una opción terapéutica eficaz para el alivio del dolor en patologías musculoesqueléticas crónicas, especialmente en casos refractarios que no responden a tratamientos convencionales. Como apunta la doctora África Forné, “este grupo de patologías se puede tratar de manera eficaz con radiaciones a dosis bajas cuando otros tratamientos no son efectivos. Se ha demostrado que, administrando sesiones de 10 minutos en días alternos durante dos semanas, podemos conseguir un efecto antiinflamatorio a largo plazo con nula toxicidad; reduciendo así el dolor, recuperando la funcionalidad de la articulación afectada, reduciendo la ingesta de fármaco e incluso retrasando la necesidad de una posible prótesis”.

Este procedimiento, que se aplica actualmente con excelentes resultados en el Hospital Quirónsalud de Málaga dentro de la unidad coordinada por la Dra. Forné, es personalizado, sencillo, indoloro y no invasivo. Se trata de un tratamiento muy bien tolerado, con mínimos efectos secundarios, lo que lo convierte en una opción segura incluso en pacientes de edad avanzada.

La especialista destaca que este tipo de tratamiento está especialmente indicado en pacientes que no han respondido adecuadamente a terapias convencionales como fármacos, fisioterapia o infiltraciones. “Muchos de nuestros pacientes llegan con dolor crónico y limitaciones funcionales importantes. Con este abordaje conseguimos mejorar su calidad de vida e incluso, en algunos casos, evitar o retrasar intervenciones quirúrgicas”, añade.

Además de las patologías del aparato locomotor, la unidad también aborda otras indicaciones como determinados tumores benignos y algunas alteraciones del sistema nervioso, siempre bajo un enfoque individualizado y multidisciplinar.

“Queremos ofrecer soluciones eficaces a problemas muy prevalentes que impactan directamente en la vida diaria de las personas. La radioterapia a baja dosis es una herramienta con un enorme potencial en este sentido”, concluye la Dra. Forné Fernández.

Para obtener más información sin compromiso o para solicitar una cita médica con la Dra. África Forné en la Unidad de Radioterapia aplicada a Patologías Benignas, pueden contactar directamente a través del teléfono o WhatsApp 650 051 640.