¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Un malagueño tiene el protagonismo esta noche en el Teatro Cervantes. El barítono Carlos Álvarez, junto a Sabina Puértolas, llevan a cabo un concierto extraordinario, la Gala lírica, hoy jueves a las 20h de 18 a 54 euros. Y el domingo a las 19h., turno en el Teatro Cervantes para una nueva cita de la temporada lírica, con la ópera barroca Dido and Aeneas, un prólogo y en tres actos de Henry Purcell sobre libreto de Nahum Tate, basado en fragmentos extraídos de Macbeth, La tempestad y Ricardo III, de Shakespeare; la Eneida, de Virgilio y Le Virgile travesti, de Scarron.

En el Teatro del Soho, el protagonismo del fin de semana es para ella, para Carmen Linares. Con su antología 30 aniversario llega a Málaga con una única sesión el sábado a las 20h. Un tributo musical 30 años después con una gira de conciertos únicos. La cantaora ha seleccionado un repertorio imprescindible de estilos flamencos del álbum antológico: cantiñas de Cádiz, cantes de Granada, soleares de Triana y, por supuesto, los tangos de Málaga protagonizan un recital histórico. Precio de la entrada: 30 euros.

En la sala París 15 hace parada el Tour España 2026 de Emanero, el cantante argentino, uno de los más reconocidos del momento, llegando a colaborar con David Bisbal y Luciano Pereyra en una cumbia explosiva. Este sábado, a las 21:30, con entradas disponibles desde los 35 euros.

Mañana se pone rockera la Trinchera, con Sad, el tributo europeo de Metallica. A las 22h, con entradas desde los 18,70 anticipada.

Y en Marenostrum Fuengirola, apuran el calendario con el ya tradicional serie de conciertos finlandeses en el Castillo Sohail, donde actuará este sábado Apulanta, la icónica banda del rock finlandés. Entradas desde los 60,50 euros.