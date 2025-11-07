¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

El Teatro Cervantes acoge durante estos días el 39 Festival Internacional Jazz, hoy, turno para Cécile McLorin, Premio MÁLAGAJAZZ, a las 20h con entradas desde los 16 a los 48 euros. Mañana, el trío Mammal Hands y el domingo, Al Di Meola, un instrumentista caracterizado por su complejas síncopas, que combina con melodías líricas provocadoras y armonías sofisticadas. Al Di Meola es pionero en la fusión de música del mundo y jazz desde sus primeros discos con toques latinos. Domingo, a las 20h, con entradas desde los 16 a los 48 euros.

En el Teatro del Soho, continúa Godspell, el musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Godspell es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

Música en directo

Primera parada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena llegan este sábado Los Pecos. Con su gira Dos voces y una historia. A las 21h, entradas desde 60,50 euros. En la Sala París 15, la cantante catalana Rigoberta Bandini ha agotado las entradas para presentar Jesucrista Superstar.

En la Cochera Cabaret, Momo Cortés celebra los 50 años de Bohemian Rapsody con una gira única en Homenaje a Queen, la obra maestra que revolucionó la historia del rock y de la música en general. La parada en Málaga, hoy, a las 22h. Entradas, 18 euros.

Y nos despedimos en la Sala Trinchera, donde Malmö 040 aterriza bajo el nombre de Los De Siempre Tour, una continuación de la gira con la que están llevando su directo por todo el país. El grupo barcelonés presenta su nuevo disco, Cuándo Éramos Felices Sin Saberlo, un trabajo que conecta con toda una generación a través de canciones cargadas de nostalgia, emoción y verdad. Este sábado, a las 20h., 23 euros es el precio de la entrada.