¿Qué hacer este martes en la 55ª Feria del Libro de Málaga?

La 55ª Feria del Libro de Málaga (FLM) continúa este martes, 5 de mayo, con su agenda oficial de presentaciones y firmas de ejemplares en el Rectorado y el Patio de Banderas del Ayuntamiento. En esta nueva jornada, el protagonismo literario recaerá en figuras como Mar Cabra, Mayte Gómez Molina y Joaquín Araújo. De forma paralela, el Paseo del Parque sigue albergando las 71 casetas de librerías, instituciones y editoriales participantes, donde los lectores pueden beneficiarse de un 10% de descuento en la adquisición de sus libros.

La agenda de presentaciones comenzará a las 17:30 horas en el Rectorado de la UMA con la periodista Mar Cabra, que presentará su obra ‘Vivir a jornada completa’, un ensayo centrado en el bienestar y la prevención del agotamiento y el estrés tecnológico, acompañada por Agustín Rivera. A las 18 horas, la actividad se trasladará al Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, donde Mayte Gómez Molina dará a conocer ‘La boca llena de trigo’, un poemario que explora la identidad y la memoria, en un acto presentado por Kenya Stéphanie. Finalmente, a las 19:00 horas, el Patio de Banderas volverá a ser el punto de encuentro para la presentación de ‘El libro de los manifiestos’, una obra donde el naturalista Joaquín Araújo recopila sus textos esenciales en defensa de la vida y la tierra, con la participación de Héctor Márquez.

Como parte de las actividades paralelas, la Programación Off de esta 55ª edición propone para este martes una cita en el Auditorio Eduardo Ocón con la celebración de una ‘Reading Party’ que contará con la ambientación musical de DJ eFFFe (18 horas), un formato que invita a disfrutar de un libro en un ambiente sonoro y de lectura.

La Pequeteca ofrece a los jóvenes lectores libros pop-ups y musicales en sus instalaciones del Paseo del Parque. Su programa de este martes incluye actividades escolares por la mañana y talleres de manualidades por la tarde abiertos a familias.

La 55ª FLM está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, así como la aportación de UNIA, UMA y CAL.

Martes 5 de mayo

Presentaciones y firmas

17:30 horas: Mar Cabra presenta ‘Vivir a jornada completa’ en el Rectorado de la UMA. Con Agustín Rivera.

18:00: Mayte Gómez Molina presenta ‘La boca llena de trigo’ en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Con Kenya Stéphanie.

19:00: Joaquín Araújo presenta ‘El libro de los manifiestos’ en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Con Héctor Márquez.

Pequeteca

10:30 y 11:30 h: ‘Málaga, un mar de cuentos’. Juegos y adivinanzas concertados para colegios.

18:30 h: ‘Escenas malagueñas’. Taller de manualidades tridimensionales para mayores de 5 años y familias. Entrada libre.

Todo el día: Exposición Infantil ‘El Quijote en Málaga’.

Ciclo OFF en el Eduardo Ocón

18:00: ‘Reading Party’ con DJ eFFFe.

El programa completo de firmas, así como la programación diaria, se puede consultar en la web y las redes sociales de la Feria del Libro 2026: https://ferialibromalaga.com/.