El Puerto de Málaga realiza por primera vez un servicio de suministro de GNL

El primer servicio se suministró al buque MSC Audrey, con un volumen aproximado de 5.500 m3, siendo la primera operación realizada en fondeo en la bahía de Málaga. La segunda actuación correspondió al buque MSC Virginia, con un volumen aproximado de 7.000 m3.

En conjunto, ambas operaciones superaron los 12.500 m³ de GNL suministrados, reflejando la capacidad del Puerto de Málaga para atender este tipo de servicio, cada vez más demandado por las navieras.

Seguridad en la operativa

Los trabajos se desarrollaron el pasado fin de semana bajo la modalidad Ship-to-Ship (STS), aplicando estrictos protocolos internacionales de seguridad establecidos por SIGTTO, OCIMF y SGMF.

Durante las operativas se establecieron zonas de seguridad y exclusión marítima y se llevó a cabo una coordinación integral entre todos los agentes implicados, tales como Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, prácticos del puerto, remolcadores, consignatarios, suministradores y navieras.

Las operaciones se ejecutaron sin incidencias y conforme a los procedimientos establecidos, garantizando los máximos estándares de seguridad marítima y operativa.

Impulso a la transición energética

Esta actuación se suma a los servicios de suministro de GNL que el Puerto de Málaga viene realizando de forma habitual a distintos tipos de buques en los muelles durante su escala.

En el marco de la iniciativa Puerto Verde, el Puerto de Málaga refuerza, así, su estrategia de sostenibilidad ofreciendo un servicio de bunkering de GNL con el objetivo de reducir la huella de carbono y adaptarse a la creciente demanda de las navieras.

La disponibilidad de esta operativa amplía la oferta de servicios del puerto, integrándolo en la red de enclaves del Mediterráneo preparados para combustibles alternativos y reforzando su competitividad.