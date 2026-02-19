Suceso

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base acusado de presuntos abusos sexuales a menores

Así lo ha decretado el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, que acusa al entrenador de fútbol base, de 55 años, del CD Conejito, de presuntamente abusar sexualmente de varios menores

Redacción

Málaga |

El entrenador, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntamente abusar sexualmente de varios menores. Quien sí ha prestado declaración ha sido uno de los tres menores que presuntamente han sido objeto de los abusos sexuales.

La investigación se inició cuando el padre de uno de ellos dio la voz de alarma al descubrir conversaciones en el teléfono móvil de su hijo con el entrenador. Al parecer, el investigado también les hacía regalos para ganarse su confianza y les mostraba imágenes pornográficas. Los expertos en Informática Forense están ahora analizando los teléfonos tanto del hombre como de los menores, mientras que el detenido pasó ayer por la tarde a disposición judicial. La Policía Nacional no descarta que pueda haber más víctimas.

El Club Deportivo Conejito ha emitido un comunicado en el que asegura no tener conocimiento de los hechos y se ha puesto a disposición tanto de las autoridades como de las familias.

