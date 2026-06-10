El presidente de la Fundación Cueva de Nerja recibe al equipo Genuine de la Fundación Málaga CF en su visita a la cavidad

El presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido en el recinto de la cavidad al equipo Genuine de la Fundación Málaga CF, al que ha dado la bienvenida antes de que realizara la visita al interior.

Ha estado acompañado del vicepresidente de la Fundación y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y del gerente de la Fundación, José M.ª Domínguez.

Además, por parte del Málaga Club de Fútbol, han acudido su director general -y patrono de la Fundación Málaga CF-, Kike Pérez; y su administrador judicial -y presidente de la Fundación Málaga CF-, José M.ª Muñoz.

Salas ha dedicado unas palabras de admiración tanto al equipo como a la Escuela de Supercapacitados, a la que pertenece: “Os confieso que soy un gran admirador vuestro y os quiero felicitar por vuestro trabajo, porque tenéis un gran talento y porque demostráis cada día un compañerismo del que debería aprender buena parte de nuestra sociedad. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en muchos actos de la Fundación Málaga CF y quiero deciros que soy muy fan vuestro. Os doy la enhorabuena por el trabajo realizado y lo que habéis logrado esta temporada. Y os deseo que sigáis en la misma línea, con más ilusión si cabe y con más ganas de disfrutar y hacernos disfrutar a todos”.

LaLiga Genuine y la Escuela de Fútbol Supercapacitados

LaLiga Genuine se inició en la temporada 2017/2018 y es una iniciativa integradora de responsabilidad social que LaLiga desarrolla a través de su Fundación y que consiste en un campeonato formado por equipos de personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo y diversidad funcional.

La Escuela de Fútbol Supercapacitados nació una temporada después, en la de 2018/19, de la mano de la Fundación Málaga CF, por lo que ya son 8 las temporadas en las que lleva desarrollando una labor que destaca por sus valores deportivos, de inclusión y de motivación. El equipo representa al club en LaLiga Genuine.