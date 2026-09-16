Presentación de la XV edición de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2026

Ayer se celebró, en el Hotel Only YOU Málaga, la rueda de prensa de presentación de la XV edición de Pasarela Larios Málaga Fashion Week, organizada por NuevaModa Producciones.

El encuentro sirvió para dar a conocer la programación actualizada de una cita consolidada como el mayor evento de moda al aire libre de Europa y uno de los principales referentes nacionales e internacionales de la moda y la alta costura.

La rueda de prensa comenzó con la bienvenida de Ana Paneque, directora del OnlyYou Hotel Málaga, quien, como anfitriona del acto, ha expresado su satisfacción por acoger un año más este encuentro y ha dado la bienvenida a representantes institucionales, patrocinadores, diseñadores y medios de comunicación, dando paso a la presentación de una edición especialmente significativa de Pasarela Larios.

A continuación, la directora del evento, María José González, fue la encargada de presentar las principales novedades de esta nueva edición, poniendo especial énfasis en el carácter excepcional de una convocatoria que alcanza ya su 15.ª edición. Quince años de trayectoria que reflejan la evolución y consolidación de Pasarela Larios, así como su capacidad para seguir creciendo y renovándose sin perder su esencia. González ha destacado la ilusión con la que se afronta este aniversario, concebido como una celebración de todo el camino recorrido y, al mismo tiempo, como una mirada hacia el futuro de la moda malagueña y de los nuevos talentos.

Por su parte, Teresa Porras recordó su estrecha vinculación con Pasarela Larios desde sus comienzos y la emoción de haber sido testigo de su nacimiento, su crecimiento y su consolidación a lo largo de estos quince años. Porras ha puesto en valor la evolución de una iniciativa que ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en una cita plenamente asentada en la ciudad, manteniendo siempre su compromiso con Málaga, sus diseñadores y el talento ligado al mundo de la moda.

Durante su intervención, el delegado hizo hincapié en el respaldo de la Junta de Andalucía al sector de la moda y, especialmente, en su consideración como una manifestación cultural. Desde su responsabilidad como delegado de Cultura, ha reivindicado el valor de la moda como expresión artística, creativa y cultural, destacando la importancia de reconocer el trabajo de diseñadores y creadores y de apoyar iniciativas que contribuyen a proyectar y fortalecer este sector y finalmente , Gema Dominguez, refuerza el compromiso de la Fundación con la cultura, la obra social y la creatividad y la promoción del talento local y ha expresado la satisfacción de poder estar presente un año más en Pasarela Larios.

Una pasarela con impacto cultural, social y económico

Pasarela Larios Málaga Fashion Week continúa siendo una plataforma de referencia para firmas consolidadas y creadores emergentes, a quienes ofrece un escaparate de primer nivel ante profesionales del sector, medios de comunicación y público especializado.

Con más de 20.000 asistentes diarios, más de un centenar de periodistas y medios acreditados y más de un millón y medio de visualizaciones en redes sociales al día, el evento refuerza la proyección de Málaga como ciudad de grandes acontecimientos culturales y genera un impacto directo en el comercio, la hostelería, el turismo y el conjunto de la economía local.

La organización mantiene, además, su apuesta por una moda responsable, promoviendo la creatividad, la producción sostenible y el consumo consciente como valores esenciales de la pasarela.

Talento emergente

Uno de los pilares de esta edición volverá a ser el Concurso Talento y Creatividad 2026, patrocinado por Málaga de Moda, Talento Original, marca promocional de la Diputación de Málaga. De entre los numerosos bocetos presentados han sido seleccionados 14 jóvenes creadores, que tendrán la oportunidad de mostrar sus propuestas ante profesionales, medios de comunicación y público. La programación incluirá también la colección de Xenia Albacete, ganadora de la edición de 2025. Esta edición refuerza además las conexiones entre territorios y el carácter nacional e internacional de la pasarela.

Pasarela Larios, punto de encuentro de territorios

El Cabildo de Tenerife volverá a participar en Pasarela Larios Málaga Fashion Week, impulsando la presencia del talento canario en una de las principales pasarelas del país.

Uniendo Moda. Junta de Castilla y León / CEOE Castilla y León. Una representación de diseñadores de Castilla y León participará en la Pasarela Larios de Málaga en el marco de Uniendo Moda, un proyecto de CEOE Castilla y León y de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, que impulsa la proyección del sector textil de la Comunidad y refuerza el posicionamiento de la moda de autor de Castilla y León.

Desde Gibraltar llegará la moda de la mano de Dorcas Fashion Academy, bajo la dirección de Dorcas Hammond, en colaboración con Gibraltar Fashion Collective.

El sábado, Uniendo Moda reunirá a Raquel Grande, Ángel Iglesias Moda, Santiago García - Didesant y Lucía Jurado; mientras que Gibraltar Fashion Collective estará representado por Mimi Couture, Shirley Samtani, Grace Manfred, Only Wear Love y House of Galani.

Alfiler de Oro 2026

Pasarela Larios Málaga Fashion Week entregará este año su Alfiler de Oro a la firma Ángel Schlesser, en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al mundo de la moda.

Acciones paralelas

La programación de esta edición se extiende más allá de la pasarela de calle Marqués de Larios. Como parte de las acciones previas, la primera de estas acciones tuvo lugar el pasado 1 de julio, con la celebración de un exclusivo Meet the artist de la firma Ángel Schlesser, que reunió a profesionales del sector, medios de comunicación e invitados.

El Hotel Only YOU Málaga acogerá, del 27 de septiembre al 1 de octubre, una exposición dedicada a IT Spain, que acercará al público una selección de su trabajo y culminará el 1 de octubre con un acto de clausura. El viernes 2 de octubre, el Gran Hotel Miramar será el escenario del desfile exclusivo de Jesús Segado, quien presentará en primicia su nueva colección en un evento especial vinculado a Pasarela Larios Málaga Fashion Week.

Moda con propósito: III Pasarela Contra el Cáncer de Mama

Como broche final a la XV edición, el 7 de octubre se celebrará la III Pasarela Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga en colaboración con NuevaModa Producciones. La explanada del Centre Pompidou Málaga (El Cubo) volverá a ser el escenario de este desfile solidario, que une moda, compromiso y sensibilización.

La colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer estará presente durante las dos jornadas de Pasarela Larios. Su voluntariado apoyará al equipo de organización en la recepción de asistentes y la entidad contará con un espacio informativo y de productos solidarios en la Plaza de la Constitución.