La Plazuela y los primeros confirmados de Sun And Thunder en Marenostrum Fuengirola

El primer evento anunciado es La Plazuela, una de las bandas andaluzas más aclamadas de los últimos años debido a los pocos conciertos que ofrecen anualmente, y que han elegido el escenario principal Unicaja para reunirse con sus fans de la Costa del Sol.

La Plazuela presentará al público fuengiroleño su segundo álbum «Lugar nº0 (DLY)» – del inglés Don’t Lose Yourself – que sin duda es uno de los proyectos musicales más interesantes y frescos del panorama nacional. Se trata de un proyecto que mantiene la esencia sonora del grupo granadino con su característica fusión del flamenco, la electrónica de baile y el funk, pero elevada al siguiente nivel con elementos de jazz, jungle, city pop japonés, salsa y un largo etcétera en el que las temáticas complejas y emocionales se ven reflejadas en la evolución musical.

Sun and Thunder ha anunciado sus primeros confirmados para la segunda edición del festival metalero en Fuengirola. En esta ocasión se suman al cartel grandes nombres del género como Twisted Sister, Avantasia, Lordi, Eivor, Primal Fear, Destruction, entre muchas otras bandas. Desde la organización se hace énfasis en la idea clara de ser un proyecto de largo recorrido e integrado en la ciudad, no un festival más.

Como novedad para este año, las tres jornadas musicales tomarán un rumbo diferente. La apuesta por concentrar esfuerzos artísticos se traduce en un cartel especialmente fuerte en sus dos noches centrales, viernes y sábado, con los dos grandes headliners liderando el festival. El jueves abrirá el evento con una jornada completa de festival, más compacta y concentrada en un único escenario.