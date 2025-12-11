HABLAMOS CON MARTA ARANA

Plaza Mayor invita a vivir la Navidad a sus clientes en sus instalaciones

En Más de Uno Málaga hablamos con la responsable de Marketing de Plaza Mayor, Marta Arana, de las actividades navideñas preparadas por el Centro Comercial.

Redacción

Málaga |

Esta Navidad, Plaza Mayor invita a vivir algo más que una jornada de compras. La propuesta está pensada para disfrutar del tiempo en familia, especialmente con los más pequeños, a través de experiencias que combinan creatividad, aprendizaje y valores.

El centro ha diseñado una programación que apuesta por actividades infantiles participativas y por iniciativas solidarias, con el objetivo de que la visita se convierta en un recuerdo compartido. Es una Navidad vivida desde la experiencia, la emoción y el compromiso social, en un entorno cercano y acogedor.

