Plaza Mayor invita a vivir la Navidad a sus clientes en sus instalaciones

Esta Navidad, Plaza Mayor invita a vivir algo más que una jornada de compras. La propuesta está pensada para disfrutar del tiempo en familia, especialmente con los más pequeños, a través de experiencias que combinan creatividad, aprendizaje y valores.

El centro ha diseñado una programación que apuesta por actividades infantiles participativas y por iniciativas solidarias, con el objetivo de que la visita se convierta en un recuerdo compartido. Es una Navidad vivida desde la experiencia, la emoción y el compromiso social, en un entorno cercano y acogedor.