Pizarra acoge la sexta edición del Big Valley, gran cita nacional del skate

El Ayuntamiento de Pizarra celebra este viernes 1 de mayo una nueva edición del Big Valley Pizarra, que alcanza ya su sexta edición consolidándose como uno de los encuentros de skate más importantes a nivel nacional. Este evento, incluido en la programación de la Feria de la Primavera del Olivar, reunirá a algunos de los mejores riders y skaters del panorama actual, tanto masculino como femenino, desde las categorías más jóvenes hasta los deportistas más profesionales.

El skateboarding, que desde su incorporación como deporte olímpico ha estado presente ya en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, vive un gran momento de crecimiento y proyección, despertando cada vez más interés entre la juventud y consolidándose como una disciplina deportiva de gran atractivo.

El alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha destacado la importancia de seguir apostando por este tipo de iniciativas deportivas y ha señalado que “Big Valley Pizarra representa perfectamente la apuesta de nuestro municipio por un deporte moderno, inclusivo y espectacular, que además atrae a visitantes y dinamiza nuestra Feria de la Primavera del Olivar”.

Asimismo, Lozano ha querido animar a la ciudadanía a participar y disfrutar del evento: “Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse y descubrir de cerca un deporte que exige muchísimo talento, esfuerzo y creatividad. Es una oportunidad magnífica para disfrutar en familia y seguir haciendo de Pizarra un referente deportivo y cultural”.

El organizador del evento, Rafa Sturla, ha destacado que “hay buenas perspectivas” para esta nueva edición, en la que ya están confirmados algunos de los mejores riders y skaters del país, lo que garantiza un alto nivel competitivo y un gran espectáculo para el público asistente.

La competición se desarrolla en categoría Open, abierta a toda la participación. Dentro de la misma se hará la modalidad Bowl, que se desarrolla en piscina de hormigón o parque; y Street, centrada en la superación de obstáculos similares a los que se encuentran en la vía pública. Se trata de una disciplina que exige una gran preparación y que ofrece una experiencia visual muy atractiva tanto para participantes como para espectadores.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de las 11:00 horas, mientras que las competiciones comenzarán a partir de las 12:00 horas.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y está organizado por el Ayuntamiento de Pizarra.