El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama acoge una jornada formativa de educación ambiental para docentes con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Málaga y en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, organiza una jornada formativa de educación ambiental dirigida al profesorado de la provincia con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra el próximo 9 de mayo.

La iniciativa, promovida por el Servicio de Espacios Naturales Protegidos, tiene como objetivo dar a conocer el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama como un recurso educativo de primer nivel, así como ofrecer herramientas pedagógicas que permitan integrar la educación ambiental en el currículo escolar.

Durante la jornada, que se desarrollará en distintos equipamientos de uso público, como el Centro de Visitantes de Sedella, el Área Recreativa La Fábrica de la Luz y el sendero Fábrica de la Luz Puerto de Cómpeta, los participantes podrán asistir a ponencias, talleres y dinámicas prácticas basadas en la observación directa y el uso de los recursos naturales como herramienta didáctica.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, ha destacado que “esta jornada supone una oportunidad para acercar al profesorado a las enormes posibilidades educativas que ofrecen nuestros espacios naturales protegidos, fomentando metodologías activas que conecten al alumnado con su entorno”.

Asimismo, ha subrayado que “la sensibilización ambiental es clave para formar ciudadanos comprometidos con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático”, al mismo tiempo que ha animado a los docentes a inscribirse en esta actividad “que no solo aporta conocimientos, sino también recursos prácticos y experiencias que podrán trasladar directamente a las aulas”.

“La Axarquía Costa del Sol presume del Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara, rica en flora, fauna y de gran importancia geológica. Por eso agradecemos a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que ponga en marcha iniciativas como ésta que visibilizan su valor ambiental, al tiempo que sus posibilidades paisajísticas y para el turismo activo”, ha destacado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín quien ha hecho mención también a “los múltiples caminos que hay en el parque para hacer senderismo, incluidos los que ascienden a La Maroma, la cima más alta de la provincia de Málaga.

Sobre esta jornada ambiental, Martín también ha destacado la idoneidad de que esté dirigida a docentes “ya que se trata de personas con conocimientos e interés en el medio ambiente y además son ellos quienes mejor se lo pueden transmitir a las generaciones futuras”. Al respecto, el presidente ha adelantado que la Mancomunidad ya está trabajando “para potenciar las visitas y el conocimiento del Centro de Visitantes de Sedella y del Parque Natural entre los escolares”.

El programa de la jornada incluye contenidos relacionados con los valores ambientales, culturales y educativos del Parque Natural, el papel de los agentes de medio ambiente, y la divulgación de la importancia de las aves migratorias y su conservación.

La jornada, de carácter gratuito, cuenta con un total de 50 plazas y prioriza la participación de docentes de los municipios del ámbito del Parque Natural, así como del conjunto de la comarca de la Axarquía. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto. Pueden inscribirse y consultar la información en el Portal Ambiental de Andalucía, “Jornada de Educación Ambiental para profesorado”. Con esta actividad la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la educación ambiental como herramienta esencial para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y para poner en valor el patrimonio natural de la provincia de Málaga.