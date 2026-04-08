El Parque Empresarial Guadalhorce denuncia una nueva inundación en el acceso a la estación de Cercanías de la calle César Vallejo

El Parque Empresarial Guadalhorce ha vuelto a registrar este miércoles una nueva incidencia por inundación en la calle César Vallejo, en el acceso a la estación de Cercanías que da servicio al polígono, tras las lluvias caídas durante la noche y que continúan a lo largo de la jornada.

La acumulación de agua, provocada por un problema estructural de desnivel en la vía, ha generado una gran bolsa que mantiene anegada la zona y dificulta tanto el tránsito de vehículos como el paso de peatones. Se trata, además, de un punto especialmente sensible al coincidir con la entrada y salida de la estación de tren utilizada a diario por numerosos trabajadores del polígono.

Para paliar este problema, en este punto existen dos bombas de achique instaladas para activarse automáticamente cuando el agua alcanza determinado nivel. Sin embargo, en esta ocasión ambas han fallado, lo que ha obligado a la intervención de efectivos de Bomberos.

Tras personarse en la zona, los Bomberos han comprobado que la incidencia no obedece a un problema de alcantarillado, sino a la necesidad de extraer el agua acumulada mediante bombeo. A esta hora, la zona continúa anegada, a la espera de que se reparen las bombas existentes o se traslade una bomba adicional que permita evacuar el agua.

Desde el Parque Empresarial Guadalhorce se insiste en que esta situación no es puntual, sino la consecuencia de un problema histórico vinculado a la rasante de la calle, que favorece la acumulación de agua cada vez que se registran lluvias de cierta intensidad. Aunque a lo largo de los años se han redactado distintos proyectos por parte del Ayuntamiento de Málaga para corregir esta situación, la falta de financiación ha impedido acometer una intervención definitiva.

La entidad considera que las medidas aplicadas hasta ahora solo han servido para contener parcialmente las consecuencias del problema, sin resolver su origen. Por ello, reclama una actuación estructural que permita corregir el desnivel y mejorar de forma integral el drenaje en este entorno.

El Parque Empresarial Guadalhorce recuerda además que esta situación no solo afecta al tráfico rodado y a la operatividad de una de las principales zonas empresariales de Málaga, sino que perjudica de forma directa a los trabajadores que acceden en Cercanías a sus puestos de trabajo, al quedar inutilizado el acceso a la estación por la bolsa de agua que se forma en este punto.

Se trata, en definitiva, de una demanda histórica del polígono que sigue sin respuesta y que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de priorizar inversiones pendientes en infraestructuras básicas para garantizar la movilidad y la actividad económica en la zona.