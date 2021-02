Ni la pandemia frena al Carnaval de Málaga

Carnaval 2021 en Más de Uno, con Cervezas Victoria

Suena la música y nos suena a Carnaval. A tradición y a jolgorio que, si bien no puede ser en la calle, puede ir con nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón y nuestro sentimiento… Porque Febrero es sinónimo de Carnaval, y Málaga no entiende un mes de febrero sin esta fiesta del invierno cálido, que no va a impedir ni el virus... ¡Como no entendemos Carnaval de Málaga sin Cervezas Victoria!

A pesar de la situación tan particular que vivimos, Málaga no se queda sin su fiesta este año. La Fundación Ciudadana del Carnaval ha preparado un programa de actividades que nos invita a vivirlo de una manera diferente, pero sin perder esencia… Alrededor de una quincena de concursos y eventos, que este año cambian escenario, pero no alegría ni mensaje: en este caso, el Covid (ya os digo que será Trending Topic en las letras de este año) nos obliga a cambiar el chip y estas actividades se trasladan a las redes sociales para su puesta de largo de manera virtual. Así las cosas, la programación ha sido adaptada a la situación dando cabida a los actores de la fiesta, desde los más pequeños a los mayores, para que nadie se quede sin coplas, espectáculos, alegría ni fantasía y que las sonrisas, sentimientos y emociones no dejen de ser protagonistas.