OBRAMAT consolida su modelo de prevención y salud laboral con Wellwo, su plataforma de bienestar integral

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, OBRAMAT, la empresa retail de referencia en la distribución de materiales para la Construcción y Reforma, evoluciona su modelo de prevención hacia un enfoque de bienestar integral con el lanzamiento de su nueva plataforma Wellwo. En el año de su 20º aniversario, la compañía reafirma su compromiso con las personas situando su salud física y emocional en el eje central de su estrategia corporativa.

Dos décadas construyendo una cultura de seguridad compartida

Desde la inauguración de su primer almacén en 2006, OBRAMAT ha consolidado un modelo donde la seguridad trasciende el cumplimiento normativo para integrarse como un hábito colectivo diario. La clave de este éxito reside en su red de 1.000 tutores de seguridad (unos 25 por Almacén), que contribuyen a dinamizar la cultura de seguridad, acompañando y sensibilizando a los equipos en su día a día.

Esta cultura de seguridad se materializa también a través de la formación continua: durante el pasado año, la Familia Naranja superó las 39.660 horas de formación en materia de seguridad, realizadas tanto de manera presencial como online. Además, la compañía sostiene también un sistema de primas económicas vinculadas a la seguridad, con incentivos de hasta 500€ anuales por Colaborador/a , reforzando la corresponsabilidad en la construcción de entornos seguros.

Wellwo: una nueva dimensión en el cuidado de los/as Colaboradores/as

En este contexto, OBRAMAT da un paso más al ampliar su enfoque de seguridad hacia el bienestar integral del Colaborador/a con el lanzamiento de Wellwo, su nueva plataforma de salud dentro del programa Construir nos une. Bajo el lema “El fin es poder cuidarte, el medio, tu plataforma saludable”, esta herramienta digital nace como un espacio accesible que se adapta a las necesidades y objetivos personales de cada empleado.

“Nuestra prioridad es que cada colaborador/a trabaje en un entorno seguro y se sienta bien en su día a día. Con Wellwo ampliamos nuestra forma de cuidar de las personas, impulsando un enfoque global del bienestar que va más allá del entorno laboral”, señala Cristina Martínez, Directora de RRHH de OBRAMAT para España y Portugal.

A través de esta plataforma, los Colaboradores/as pueden acceder de forma sencilla a contenidos y herramientas orientadas a mejorar su bienestar físico, con clases diarias y entrenamientos bajo demanda; cuidar su alimentación mediante planes nutricionales y recetas equilibradas; y reforzar su salud emocional y mental gracias a sesiones de mindfulness, retos diarios y ejercicios cognitivos. De este modo, Wellwo nace para integrarse en el día a día de los Colaboradores/as, facilitando la adopción de hábitos saludables dentro y fuera del trabajo, consolidando una visión en la que el bienestar se convierte en la base del desarrollo profesional y personal.

Seguridad y bienestar: un modelo que evoluciona con la compañía

La cultura de seguridad y bienestar de OBRAMAT se apoya en un modelo participativo que involucra a toda la organización y que ha sido determinante en su evolución durante estos 20 años. A través de comités de seguridad y salud, dinámicas internas y el papel activo de los tutores de seguridad, la compañía impulsa una mejora continua basada en la prevención y la acción colectiva, en la que cada Colaborador/a se convierte en parte activa del cambio.

En su 20º aniversario, OBRAMAT reafirma su compromiso de seguir avanzando en un modelo en el que seguridad y bienestar evolucionan de forma integrada, consolidando entornos de trabajo no solo seguros, sino también saludables y sostenibles a largo plazo.