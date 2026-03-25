Nikki Beach Hospitality Group da la bienvenida a la temporada de verano en la Costa del Sol

Nikki Beach Marbella: más de dos décadas liderando la celebración en la Costa del Sol

El primero en abrir sus puertas será Nikki Beach Marbella, el próximo jueves 2 de abril, dando inicio a la temporada con Back to Paraíso – Opening Weekend, un fin de semana que marcará el comienzo de un verano repleto de experiencias, música y celebración frente al Mediterráneo.

Tras más de dos décadas definiendo el lifestyle de lujo en la Costa del Sol, el club inaugura una nueva etapa bajo el lema “The Timeless Joy of Celebration”, una idea que trasciende el calendario de eventos para convertirse en el hilo conductor de toda la temporada 2026. Este posicionamiento se nutre de su legado festivo y de su capacidad para evolucionar constantemente sin renunciar a aquello que lo hace único: una esencia celebratoria, sofisticada y atemporal. Como parte de esta evolución, el club afianza su identidad musical y da un nuevo impulso a su propuesta gastronómica con la incorporación del chef ejecutivo Santiago Zucchi, al frente de una nueva etapa culinaria marcada por la creatividad, la calidad del producto y una experiencia sensorial concebida para sorprender.

La apertura llega acompañada de una renovación significativa del espacio, pensada para optimizar la experiencia del cliente y reforzar la conexión con el entorno. Entre las mejoras destacan la actualización de la piscina y el deck con nuevo mobiliario y pavimento, la reconfiguración del restaurante con una terraza frente al mar, la ampliación y renovación del bar y lounge y un nuevo diseño del DJ booth, que reforzará el protagonismo de la música en la experiencia global del club.