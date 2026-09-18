Naiz Homes inaugura en Málaga su nueva delegación de Andalucía

Naiz Homes, promotora inmobiliaria enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, ha inaugurado su nueva delegación de Andalucía en Málaga capital, desde donde continuará desarrollando su actividad en la región y reforzando su presencia en uno de los mercados residenciales más dinámicos de España.

La sede, ubicada en la Avenida de Andalucía número 11, responde al crecimiento de la actividad de Naiz Homes en la región y permitirá a la compañía mantener una mayor proximidad con sus proyectos.

Más de 900 viviendas en desarrollo en la provincia de Málaga

Naiz Homes cuenta actualmente con más de 900 viviendas en desarrollo en la provincia de Málaga. Uno de los principales proyectos de la compañía en la región es La Térmica, situado en el litoral oeste de Málaga capital. La compañía adquirió dos parcelas residenciales en una operación que contempla una inversión en suelo superior a 150 millones de euros y un volumen estimado de facturación de más de 600 millones de euros.

Con una superficie edificable aproximada de 60.000 m² en primera línea de playa, el proyecto contempla el desarrollo de aproximadamente 600 viviendas en uno de los principales ámbitos de transformación urbana de la ciudad. El desarrollo se estructurará en dos fases, con la primera entrega prevista para septiembre de 2029.

Por otra parte, otro de los proyectos destacados de Naiz Homes es Jara de Teatinos, una promoción de 238 viviendas ubicada en una de las principales zonas de expansión residencial de Málaga capital. Además, Naiz Homes desarrolla en la región Azulea Chaparral Golf, una colección limitada de 25 villas, y Casares Golf.

Refuerzo de la estructura local

La apertura de la nueva delegación de Andalucía permitirá a Naiz Homes reforzar su estructura local en Málaga, desde donde coordinará y acompañará el desarrollo de sus proyectos en la región.

Enaut Saiz, socio de Naiz Homes, señala que la apertura de esta delegación es clave: “Llegamos a Málaga para ser parte de su comunidad y venimos apostando fuerte con cuatro proyectos relevantes. Y no queremos parar aquí”. Además, ha puesto en valor la operación de La Térmica, “una de las más relevantes del litoral oeste de Málaga”. Así mismo, ha destacado la colaboración público – privada con el Ayuntamiento de la ciudad.

La nueva delegación consolida Andalucía como uno de los mercados estratégicos para el crecimiento de Naiz Homes y refuerza su presencia local en una región en la que la compañía ya cuenta con distintos proyectos residenciales en desarrollo.